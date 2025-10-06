কলকাতাতে চরম তোপের মুখে জয়া আহসান

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দুই বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। দুই বাংলাতেই সমান দক্ষতায় অভিনয় করে যাচ্ছেন তিনি। যে কারণে দুই দেশেই তিনি সমানসংখ্যক ভক্ত-অনুরাগীর ভালোবাসা কুড়িয়েছেন।
দেশে অসংখ্য সফল সিনেমায় অভিনয়ের পর, টালিউডেও তিনি একের পর এক সিনেমাতে দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন।
তবে দুই বাংলার জনপ্রিয় এই অভিনেত্রীকে এবার তোপের মুখে পড়তে হয়েছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জয়া আহসানকে আমন্ত্রণ করার কারণে রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। রাজ্য সরকার আয়োজিত দুর্গাপূজার কার্নিভ্যালে অতিথি হিসেবে জয়া আহসান উপস্থিত হওয়ায় বিজেপি বিক্ষোভ দেখিয়েছে। গতকাল রবিবার (৫ অক্টোবর) পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে এই ঘটনা ঘটে। ইটিভি ভারতের এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
যদিও বিজেপির বিক্ষোভের মুখোমুখি হতে হয়নি জয়া আহসানকে। এই অভিনেত্রী দুর্গাপুর ছাড়ার পর বিক্ষোভ-মানববন্ধন শুরু করে এই দলটি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই দুর্গাপুর কার্নিভ্যাল চতুর্থ বর্ষে জাঁকজমকপূর্ণভাবে চলছিল।
দুর্গাপুরের চতুর্থ বর্ষের কার্নিভ্যালের মূল আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত হন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। এই মঞ্চে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার পাশাপাশি, দর্শকদের সামনে নানা কথা তুলে ধরেন জয়া আহসান। এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। তবে জয়া মঞ্চ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক তুঙ্গে তোলে বিজেপি।
জয়া মঞ্চ ত্যাগ করার পর বিজেপির পক্ষ হতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিজেপি অভিযোগ করেছে যে, মঞ্চে বাংলাদেশি অভিনেত্রীকে আমন্ত্রণ করা মা দুর্গাকে অপমানেরই সমতুল্য।
বিক্ষোভকারীরা দাবি করেছেন যে, রাজ্যের নিজস্ব শিল্পী ও সাংস্কৃতিক প্রতিভাকে উপেক্ষা করে বিদেশি তারকা আনা হয়েছে, যা স্থানীয় শিল্পীদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেছে।
বিক্ষোভকারীরা আরও বলেন, এক বাংলাদেশি নাগরিককে দুর্গাপুরের কার্নিভ্যালে আমন্ত্রণ জানানো দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং প্রশ্নযুক্ত সিদ্ধান্ত। এমন উদ্যোগ দেশের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকেই হানি করছে।
দূর্ঘটনা কিংবা বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা এড়াতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ পরিস্থিতি মনিটরিং করে। তবে স্থানীয়দের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org