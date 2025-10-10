The Dhaka Times
বিনোদন

রাস্তার ধারে শালপাতার থালায় খাবার খেলেন অভিনেতা রজনীকান্ত

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দক্ষিণ ভারতের সুপরিচিত অভিনেতা রজনীকান্ত তার পরিচিত সরল এবং নম্র জীবনযাপনের জন্য সব সময়ই প্রশংসিত। এবার তিনি রাস্তার ধারে শালপাতার থালায় খাবার খেলেন।

রাস্তার ধারে শালপাতার থালায় খাবার খেলেন অভিনেতা রজনীকান্ত 1

সম্প্রতি হিমালয়ের ঋষিকেশে একান্ত আধ্যাত্মিক সফরে যান এই তারকা। যেখানে ব্যস্ততা থেকে কিছু সময় নিজেকে শান্তিতে রাখার জন্য বেরিয়েছিলেন গঙ্গাতীর তীরে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ছবিতে দেখা যায়, সাদা পোশাক পরিহিত রজনীকান্ত পাহাড়ি এক রাস্তার ধারে বসে শালপাতার তৈরি ওয়ানটাইম থালায় খাবার খাচ্ছেন। পাশে একটি গাড়ি পার্ক করা রয়েছে, তার পেছনেই দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য। এই সাধারণ অথচ অর্থবহ ছবি যেনো তার জীবনের দর্শনকে প্রকাশ করছে- খ্যাতির শিখরে থেকেও মাটির মানুষ হিসেবে দেখা যাচ্ছে রজনীকান্তকে।

এই সফরে তিনি স্বামী দয়ানন্দ আশ্রমে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং গঙ্গাতীরে বসে ধ্যানও করেছেন। সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতিতে অংশ নেওয়ার কিছু মুহূর্তও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে।

হিমালয়ের এই আধ্যাত্মিক যাত্রার পর তিনি যানন উত্তরাখণ্ডের দ্বারাহাটেও, যা শান্তি এবং ধ্যানের জন্য পরিচিত একটি কেন্দ্র।

অপর একটি ছবিতে দেখা যায়, রজনীকান্ত আশ্রমে ভক্তদের সঙ্গে আলাপ করছেন ও এক পুরোহিতের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। পুরো সফরজুড়ে তার মুখে ছিল প্রশান্ত হাসি, যা তার জীবনদর্শনেরও প্রকাশ।

সফরের মধ্যেও তিনি মানবিক দায়িত্ব থেকে দূরে ছিলেন না। তামিলনাড়ুর করুরে তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম দলের সমাবেশে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ পদদলিত ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশও করেন তিনি। আহত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে তিনি তামিলনাড়ু সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও আহ্বান জানান।

এ বছরের ১৪ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে রজনীকান্তের সর্বশেষ সিনেমা ‘কুলি’, যা পরিচালনা করেছেন লোকেশ কঙ্গরাজ। এই সিনেমাতে তার সঙ্গে অভিনয় করেছেন নাগার্জুনা এবং শ্রুতি হাসান। বক্স অফিসে এই সিনেমাটি ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে ও রজনীকান্তের অভিনয় আবারও দর্শকের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। তথ্যসূত্র: এনডিটিভি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

