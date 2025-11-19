The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

স্বাস্থ্য কথা

কাঁচা কলা কেনো খাবেন: কাঁচা কলার উপকারীতা জেনে নিন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ কাঁচা কলা আমাদের পরিচিত এবং সহজলভ্য একটি খাবার, যা পুষ্টিতে ভরপুর এবং স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

অনেকেই কলা পাকার পর খেতে পছন্দ করেন, কিন্তু কাঁচা কলাতেও রয়েছে এমন কিছু গুণ, যা শরীরের নানা সমস্যার সমাধান করতে পারে। বিশেষ করে হজম, রক্তচাপ এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে কাঁচা কলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

১. কাঁচা কলা হজমে অত্যন্ত সহায়ক। এতে প্রচুর পরিমাণে রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ (resistant starch) ও আঁশ থাকে, যা হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে সাহায্য করে। নিয়মিত কাঁচা কলা খেলে পেট পরিষ্কার থাকে ও অন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

২. ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য কাঁচা কলা খুব উপকারী। এতে শর্করা কম এবং আঁশ বেশি থাকায় রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কাঁচা কলার স্টার্চ ধীরে হজম হয়, ফলে রক্তে শর্করার হঠাৎ বৃদ্ধি ঘটে না।

৩. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কাঁচা কলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে, যা শরীরের অতিরিক্ত সোডিয়াম বের করে দেয় ও রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে। উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য কাঁচা কলা একটি প্রাকৃতিক প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

৪. ওজন নিয়ন্ত্রণে কাঁচা কলা দারুণ কার্যকর। এতে ক্যালোরি কম থাকলেও পরিপূর্ণতা দেয়, যে কারণে অপ্রয়োজনীয় ক্ষুধা কমে যায়। যারা ওজন কমাতে চান, তাদের খাদ্যতালিকায় কাঁচা কলা রাখতে পারেন।

৫. কাঁচা কলা অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, যা হজম শক্তি বাড়ায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে।

তাই বলা যায়, কাঁচা কলা একটি প্রাকৃতিক ওষুধসম সবজি। এটি ভাজা, সেদ্ধ বা তরকারি হিসেবে খাওয়া যায়। নিয়মিত কাঁচা কলা খেলে হজম ভালো থাকে, রক্তচাপ এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং শরীর সামগ্রিকভাবে সুস্থ থাকে। তাই স্বাস্থ্য সচেতন জীবনের জন্য কাঁচা কলা নিয়মিত খাওয়া উচিত।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

বরবটির উপকার জানলে আপনিও আশ্চর্য হবেন!

পাকা কলা মানব শরীরের যেসব উপকার করে

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

