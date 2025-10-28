কাঁচা মরিচ স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে জেনে নিন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ কাঁচা মরিচ আমাদের প্রতিদিনের রান্নায় একটি অপরিহার্য উপাদান। এটি শুধু খাবারে ঝাঁজ কিংবা স্বাদ বাড়ায় না, বরং শরীরের জন্যও নিয়ে আসে অনেক উপকার।
কাঁচা মরিচে রয়েছে ভিটামিন, মিনারেল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান যা শরীরকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে। নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে কাঁচা মরিচ খেলে শরীর থাকে সক্রিয় এবং সুস্থ।
কাঁচা মরিচে ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে থাকে, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটি সর্দি-কাশি, ফ্লু এবং অন্যান্য ভাইরাল সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা করে। ভিটামিন সি ত্বকের কোলাজেন উৎপাদনেও সাহায্য করে, ফলে ত্বক থাকে তরুণ ও উজ্জ্বল।
কাঁচা মরিচে থাকা ক্যাপসাইসিন (Capsaicin) নামক উপাদান রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে এবং শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এটি রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সহায়ক এবং হৃদরোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। এছাড়া ক্যাপসাইসিন ব্যথা ও প্রদাহ কমাতেও কার্যকর।
ওজন নিয়ন্ত্রণে কাঁচা মরিচের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ক্যাপসাইসিন শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া (metabolism) বাড়ায়, ফলে ক্যালোরি দ্রুত পুড়ে যায় এবং ওজন কমাতে সহায়তা করে।
কাঁচা মরিচ হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে। এটি পাকস্থলীতে হজম রস বাড়ায়, ফলে খাবার ভালোভাবে হজম হয় এবং গ্যাস বা বদহজমের সমস্যা কমে।
কাঁচা মরিচে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান ফ্রি র্যাডিক্যাল দূর করে, যা ক্যান্সার, হৃদরোগ ও বার্ধক্যজনিত সমস্যার ঝুঁকি কমায়। এছাড়া এটি ত্বক এবং চুলের সুস্থতা রক্ষায় সাহায্য করে।
তবে অতিরিক্ত কাঁচা মরিচ খাওয়া ঠিক নয়, কারণ এতে পাকস্থলীতে জ্বালাপোড়া বা অম্লতার সমস্যা হতে পারে।
কাঁচা মরিচ শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ায় না, এটি একটি প্রাকৃতিক ওষুধও বটে। পরিমিত পরিমাণে কাঁচা মরিচ খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, হৃদযন্ত্র থাকে সুস্থ এবং হজম ভালো হয়। তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অল্প পরিমাণে কাঁচা মরিচ রাখা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
