The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

তথ্য প্রযুক্তি

কম দামে বড় পর্দার নতুন স্মার্টফোন এখন দেশের বাজারে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ৬ দশমিক ৭ ইঞ্চি পর্দার নতুন স্মার্টফোন নিয়ে এলো স্যামসাং। ‘গ্যালাক্সি এ০৭’ মডেলের ফোনটির পর্দার রিফ্রেশ রেট ৯০ হার্টজ।

কম দামে বড় পর্দার নতুন স্মার্টফোন এখন দেশের বাজারে 1

যে কারণে বড় পর্দায় উন্নত রেজল্যুশনের ছবি এবং ভিডিও দেখার পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্যে গেম খেলা যাবে। গতকাল (মঙ্গলবার) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে স্যামসাং বাংলাদেশ।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্যামসাং নক্স ভল্ট প্রযুক্তিসুবিধার ফোনটি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার, দুই দিক থেকেই ব্যবহারকারীদের নিরাপদ রাখে। ফোনটির পেছনে ৫০ এবং ২ মেগাপিক্সেলের দু’টি ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য এতে রয়েছে ৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। যে কারণে ভালো মানের ছবি তোলা যাবে।

সবুজ, কালো এবং হালকা বেগুনি রঙে বাজারে আসা ফোনটির ধারণক্ষমতা সংস্করণভেদে ৬৪ এবং ১২৮ গিগাবাইট। ৪ এবং ৬ গিগাবাইট র‍্যামযুক্ত ফোনটির দাম শুরু হয়েছে ১৩ হাজার ৯৯৯ টাকা থেকে।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জানেন কি?

বড় পর্দার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন সাফা কবির

স্মার্টফোন কতদিন ব্যবহার করা যাবে জেনে নিন ফোনের গড় আয়ু

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
তথ্য প্রযুক্তি

হারিয়ে যাওয়া স্মার্টফোন থেকে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা, ছবি এবং ভিডিও উদ্ধারের সহজ পদ্ধতি

তথ্য প্রযুক্তি

শিশু-কিশোররা স্মার্টফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরে আসছে: সমীক্ষা

তথ্য প্রযুক্তি

স্মার্টফোনে ডিএসএলআর মানের ছবি তোলার কয়েকটি কৌশল

তথ্য প্রযুক্তি

ডিএসএলআর ক্যামেরার মতো ছবি স্মার্টফোনে তোলার কয়েকটি কৌশল

তথ্য প্রযুক্তি

স্মার্টফোনই এবার গোপন ক্যামেরার সন্ধান দেবে

তথ্য প্রযুক্তি

দেশব্যাপী ফোরজি সেবার পরিধি বাড়াতে পামপে’র সহযোগিতায় সহজ কিস্তিতে স্মার্টফোন দিচ্ছে…

Loading...
More Stories

ওপেনএআই চ্যাটজিপিটিতে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল–সুবিধা যুক্ত করলো

অনলাইনে রিচার্জ করা যাবে মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড

যানজট নিরসনে সড়ক এবং সেতুতে চালু হচ্ছে ই-টোল

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali