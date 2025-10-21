লাল আটা ও সাদা আটা: কোনটি স্বাস্থ্যের জন্য বেশি উপকারী?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় আটার রুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে বর্তমানে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে—লাল আটা নাকি সাদা আটা, কোনটি বেশি উপকারী?
আসলে দু’টি আটাই গম থেকে তৈরি হলেও প্রক্রিয়াজাতকরণের পার্থক্যের কারণে পুষ্টিগুণে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়।
লাল আটা বা সম্পূর্ণ গমের আটা (whole wheat flour) তৈরি হয় পুরো গমের দানা থেকে, যেখানে গমের বাইরের স্তর বা ভূষিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। অন্যদিকে সাদা আটা বা পরিশোধিত আটা (refined flour) তৈরি হয় গমের দানার বাইরের স্তর এবং অঙ্কুরাংশ বাদ দিয়ে, ফলে এটি দেখতে সাদা ও মসৃণ হয়। কিন্তু এই পরিশোধনের সময় গমের গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান যেমন ফাইবার, আয়রন, ভিটামিন বি ও মিনারেল অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায়।
লাল আটায় থাকে উচ্চমাত্রার আঁশ বা ফাইবার, যা হজমে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে কার্যকর। এটি ধীরে হজম হয়, ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যায় না। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য লাল আটা বেশি উপকারী। এছাড়া এটি দীর্ঘসময় পেট ভরিয়ে রাখে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।
অপরদিকে, সাদা আটা তুলনামূলক দ্রুত হজম হয়, কিন্তু এতে আঁশের পরিমাণ কম থাকায় এটি শরীরে তৃপ্তি কম দেয় এবং বেশি খিদে অনুভব করায়। দীর্ঘদিন সাদা আটা বেশি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে ও ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে। যদিও সাদা আটার রুটি নরম ও স্বাদে মিষ্টি, কিন্তু পুষ্টিগুণের দিক থেকে এটি লাল আটার তুলনায় অনেকটাই কম।
গবেষণা অনুযায়ী, যারা নিয়মিত লাল আটা খায়, তাদের হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং হজমজনিত সমস্যার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম। লাল আটায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীর থেকে টক্সিন দূর করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
লাল আটা সাদা আটার তুলনায় অনেক বেশি পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যকর। তাই সুস্থ থাকতে চাইলে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় লাল আটার রুটি রাখাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org