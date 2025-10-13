The Dhaka Times
অর্থনীতি

দেশের একাধিক কারখানায় ‘#শিক্যান’ উদ্যোগ চালু করলো বিশ্বখ্যাত পোশাক প্রস্তুতকারক হপ লুন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বাংলাদেশে নিজেদের একাধিক কারখানায় আনুষ্ঠানিকভাবে ‘#শিক্যান’ নামে নতুন উদ্যোগ চালু করলো বৈশ্বিকভাবে শীর্ষস্থানীয় অ্যাপারেল প্রতিষ্ঠান হপ লুন।

দেশের একাধিক কারখানায় ‘#শিক্যান’ উদ্যোগ চালু করলো বিশ্বখ্যাত পোশাক প্রস্তুতকারক হপ লুন 1

নতুন এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির স্বাস্থ্য, উন্নয়ন এবং পারিবারিক সহায়তা কার্যক্রমগুলোকে একটি সুস্পষ্ট ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের প্রায় ৩০ হাজার হপ লুন কর্মীকে সুবিধা প্রদান করা হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে হপ লুনের কর্মীদের প্রায় ৮০ শতাংশ নারী। তবে, ‘#শিক্যান’ শুধুমাত্র নারী কর্মীদের নয়, বরং পুরুষ কর্মীদেরও কল্যাণেও ভূমিকা রাখবে, যার মূল লক্ষ্য কর্মীদের সার্বজনীন স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

উদ্যোগটির মূল অংশে রয়েছে নানাবিধ সেবা, যেমন: বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প, ফ্যাক্টরি ট্রেনিং। এই উদ্যোগের আওতায়, ইতোমধ্যেই শিশুদের জন্য উন্নত লার্নিং কর্নার ও কেয়ারগিভার সুবিধাসহ ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন, কারখানার ক্লিনিক ও চিকিৎসা সুবিধার উন্নয়ন, নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য উপকরণ এবং সরবরাহ ও সবার জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগসহ নানাবিধ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

‘#শিক্যান’ উদ্যোগের অংশ হিসেবে, হপ লুন ‘ওয়ার্কার স্কলারশিপ পাথওয়ে’ নামে আরেকটি কার্যক্রম শুরু করেছে, যার মাধ্যমে এর কর্মীরা উচ্চশিক্ষা এবং নিজেদের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি, হপ লুন তাদের অন্যান্য অংশীদারদের সহযোগিতায় সকল কর্মীর জন্য লাইফ স্কিল ট্রেনিং কর্মসূচিও চালু করতে যাচ্ছে।

উদ্যোগটি সম্পর্কে হপ লুন বাংলাদেশের কান্ট্রি হেড, নিশান্তা মোহত্তিজ বলেন, “এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা এমন এক কাজের পরিবেশ তৈরি করতে চাই, যেখানে আমাদের কর্মীরা নিজেদের নিরাপদ মনে করবেন এবং সম্মানের সাথে কাজ করতে পারবেন । আমরা এমন একটি কর্মক্ষেত্র গড়তে অঙ্গীকারবদ্ধ, যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই নিজেদের স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি বজায় রেখে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে পারবেন ।”

খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

