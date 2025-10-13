The Dhaka Times
তথ্য প্রযুক্তি

দেশের বাজারে এআইনির্ভর পারফরমেন্সের গ্যালাক্সি এস২৫ এফই উন্মোচন করলো স্যামসাং

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দেশের বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্যালাক্সি এস২৫ এফই উন্মোচন করলো স্যামসাং বাংলাদেশ। স্মার্টফোনটি ব্র্যান্ডটির বর্তমান প্রজন্মের ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন সিরিজ এবং গ্যালাক্সি এআই ইকোসিস্টেমের নতুন সংযোজন।

দেশের বাজারে এআইনির্ভর পারফরমেন্সের গ্যালাক্সি এস২৫ এফই উন্মোচন করলো স্যামসাং 1

দুর্দান্ত ডিজাইন এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি গ্যালাক্সি এস২৫ এফই তুলনামূলক সাশ্রয়ী দামে আরও বেশি ব্যবহারকারীর জন্য প্রিমিয়াম স্মার্টফোন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে।

ব্যবহারীরা যেনো অসাধারণ ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা উপভোগ করেন, এজন্য গ্যালাক্সি এস২৫ এফই -তে রয়েছে ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেটের ৬.৭ ইঞ্চি এফএইচডি প্লাস ডাইনামিক অ্যামোলেড ২এক্স ডিসপ্লে। আর্মার অ্যালুমিনিয়াম ২ ফ্রেমে তৈরি এই ডিভাইসটি আইপি৬৮ সার্টিফায়েড অর্থাৎ পানি এবং ধুলা প্রতিরোধে সক্ষম। দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার ও নান্দনিক ডিজাইনের চমৎকার সমন্বয় থাকার জন্য ফোনটির ব্যবহারকারীদের কোন বিষয়েই ছাড় দিতে হবে না।

যারা ছবি তুলতে পছন্দ করেন, তাদের জন্য গ্যালাক্সি এস২৫ এফই -তে রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা, ১২ মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা-ওয়াইড ক্যামেরা এবং ৮ মেগাপিক্সেল ৩এক্স অপটিক্যাল জুম টেলিফটো ক্যামেরা। সুপার এইচডিআর ভিডিও মোড এবং নাইটোগ্রাফি ফিচার থাকার কারণে স্মার্টফোনটি দিয়ে কম আলোতেও প্রাণবন্ত ছবি তোলা যাবে। পাশাপাশি, এআই এডিটিং, জেনারেটিভ এআই, ফটো অ্যাসিস্টসহ নানা এআই টুললের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা চলার পথে বা ব্যস্ততার মধ্যেও চমৎকার সব ছবি তুলতে পারেন।

এই ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে এক্সিনোজ ২৪০০ প্রসেসর, সাথে আছে ৮ জিবি র‍্যাম ও ২৫৬ জিবি স্টোরেজ। এছাড়াও, রয়েছে ৪,৯০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার আওয়ার ব্যাটারি, সুপার ফাস্ট চার্জিং ২.০, ফাস্ট ওয়্যারলেস চার্জিং ২.০ এবং ওয়্যারলেস পাওয়ারশেয়ার। সব মিলিয়ে গ্যালাক্সি এস২৫ এফই মাল্টিটাস্কিং, গেমিং এবং এআই ফিচার স্মার্টফোন ব্যবহারে নিশ্চিত করবে অনন্য পারফরমেন্স, দুশ্চিন্তাহীন পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট।

উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্যামসাং ইলেকট্রনিকসের এমএক্স ডিভিশনের বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ডিভিশনের হেড অব প্রোডাক্ট অ্যান্ড মারকম সৈয়দ মো. বদরুল আরিফিন বলেন, “ফ্ল্যাগশিপ ফোনের উদ্ভাবনকে আরও সহজলভ্য করে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বাস করে স্যামসাং। গ্যালাক্সি এস২৫ এফই স্যামসাংয়ের সে লক্ষ্যেরই প্রতিফলন। শক্তিশালী পারফরমেন্স, এআইনির্ভর ফিচার এবং আকর্ষণীয় ডিজাইন, সব মিলিয়ে স্মার্টফোনটি পরবর্তী প্রজন্মের গ্যালাক্সি ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি।”

নেভি এবং জেট ব্ল্যাক, এই দু’টি রঙে পাওয়া যাবে গ্যালাক্সি এস২৫ এফই। আধুনিক নকশা, দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি এবং শক্তিশালী পারফরমেন্স ব্যবহারকারীদের দিবে প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা এবং এ সবই থাকছে আরও সাশ্রয়ী মূল্যে।

এই ফোনটির ৮/২৫৬ জিবি ভ্যারিয়েন্টের মূল্য ৯৯,৯৯৯ টাকা। তবে প্রমোশনাল ক্যাম্পেইনের সময় ১০,০০০ টাকা ছাড়ে এটি পাওয়া যাবে মাত্র ৮৯,৯৯৯ টাকায়। এ ছাড়াও, গ্রাহকরা আলাদাভাবে ‘ওয়ান টাইম স্ক্রিন রিপ্লেসমেন্ট’ এবং ২য় বছরের ওয়ারেন্টি প্রিমিয়াম নিতে পারবেন ২,৮০০ টাকায়। ৬ মাসের ‘ওয়ান টাইম স্ক্রিন রিপ্লেসমেন্ট’ ক্যাম্পেইন প্রিমিয়াম পাওয়া যাবে ১,৬০০ টাকায়।

খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

সাশ্রয়ী দামে ফ্ল্যাগশিপ ফিচার সমৃদ্ধ গ্যালাক্সি এ০৭ উন্মোচন…

দেশের প্রথম টেলিকম অপারেটর হিসেবে ‘টপ এমপ্লয়ার ২০২৫’…

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

