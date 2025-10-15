লেভেল ক্রসিং থেকে চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গুরুতর আহত তরুণ! [ভিডিও]

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ লেভেল ক্রসিং পেরোনোর সময় এক তরুণকে দৌড়ে এবং লাফিয়ে ট্রেনের দরজার হাতল ধরার চেষ্টা করতে দেখা যায়। ট্রেন ধরার চেষ্টার সময় পিছলে ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে যান তিনি।
রেলস্টেশন নয়, রেলগেটের সামনের নিচু রাস্তা থেকে ট্রেনটি ধরার চেষ্টা করতেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এক তরুণ। পা ফসকে পড়ে গুরুতর আহত হন তরুণ!
রেল কর্তৃপক্ষের তরফ হতে চলন্ত ট্রেনে না ওঠার জন্য বার বার অনুরোধ করা হয়। এরপরও কখনওবা স্টান্ট দেখাতে, আবার কখনও তাড়াহুড়ো করে ট্রেনে উঠতে গিয়ে প্রাণ বিপন্ন করতে পিছপা হন না অনেক যাত্রী। চলন্ত ট্রেনে ওঠার ঝুঁকি নিতে গিয়ে কখনও কখনও দিতে হয় মারাত্মক খেসারত। তেমনই একটি ভিডিও সম্প্রতি উঠে এসেছে নেটমাধ্যমে। সেখানে দেখা যায়, এক ব্যক্তি চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে চরম বিপদ ডেকে আনেন। ভাইরাল হয়েছে ওই ভিডিওটি।
ভিডিয়োর শুরুতে দেখা যায়, চলন্ত ট্রেনের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জনৈক যাত্রী। লেভেল ক্রসিং পেরোনোর সময় এক তরুণকে দৌড়ে এবং লাফিয়ে ট্রেনের দরজার হাতলটি ধরার চেষ্টা করতে দেখা যায়। ট্রেন ধরার চেষ্টা করার সময় পিছলে ট্রেন হতে ছিটকে পড়ে যান তিনি। রেলস্টেশনই নয়, রেলগেটের সামনের নিচু রাস্তা থেকে ট্রেনটি ধরার চেষ্টা করতে গিয়েই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন ওই তরুণ। সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়, অমৃতসর থেকে নয়াদিল্লির যাচ্ছিল ট্রেনটি। মাঝপথে জলন্ধরের কাছে কোনও একটি স্টেশনের লেভেল ক্রসিংয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। অল্পের থেকে প্রাণে বেঁচে যান তিনি, তবে আহত তরুণের অবস্থা গুরুতর। ছিটকে পড়ে যাওয়ার কারণে মাথায় চোট লাগে তার। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
