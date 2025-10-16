বৌয়ের পরকীয়া জানতে পেরে গরু কেটলি ও নগদের বিনিময়ে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন বৌকে!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, ইন্দোনেশিয়ার তোলাকি জনজাতির বাসিন্দা ওই যুবক সম্প্রতি স্ত্রী’র পরকীয়া সম্পর্কের কথা জানতে পারেন। তবে তারপরেও মেজাজ হারাননি তিনি।
অন্য এক পুরুষে মন মজেছিল স্ত্রী। প্রেমও করছিলেন বেশ জমিয়ে। তবে জানতে পেরেও বাধা দিলেন না তার স্বামী। উল্টো স্ত্রীর প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন নিজের স্ত্রীকে! বিনিময়ে নিলেন একটি গরু, একটি কেটলি ও কিছু নগদ অর্থ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব সুলাওয়েসি প্রদেশের উত্তর কোনাওয়ে জেলাতে। নেটপাড়ার দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে এই ঘটনাটি।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, ইন্দোনেশিয়ার তোলাকি জনজাতির বাসিন্দা ওই যুবক সম্প্রতি স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্কে জেনে যান। তবে তারপরেও মোটেও মেজাজ হারাননি তিনি। ওই জনজাতির ‘মোয়ে সারাপু’ নামে এক রীতি অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি চাইলেই কিছু পণ্যের বিনিময়ে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়া স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিতে পারেন। তবে সেই ক্ষেত্রে সকলের সম্মতি প্রয়োজন হয়।
জানা যায়, দেশটির উত্তর কোনাওয়ে জেলার ওই যুবক সেই রীতি মানতে রাজি হন। বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করতে স্ত্রী’র প্রেমিকের কাছ থেকে একটি গরু, একটি স্টিলের কেটলি ও ৫,০০,০০০ ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া (বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৩ হাজার টাকার মতো) গ্রহণ করেন। বিনিময়ে স্ত্রী’কে তুলে দেন প্রেমিকের হাতে।
স্থানীয় এক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, ওই যুবক শান্ত ভাবেই স্ত্রী-হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে হাসিমুখে প্রেমিকের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তার স্ত্রী। তারপর পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাক্ষী রেখে রীতি সম্পন্ন করা হয়। যুবকের দাবি, উভয় পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি ওই রীতি মেনে নেন। স্ত্রী’কে তুলে দেন অন্য এক পুরুষের হাতে। তার ভাষায়, ‘‘প্রতিশোধের পরিবর্তে আমি শান্তি বেছে নিয়েছি। তাই এখন আমরা সকলেই খুশি।’’
বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই নেটমাধ্যমে হইচই পড়ে যায়। তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নেটিজেনরা। কেও কেও স্বামীর পদক্ষেপের প্রশংসাও করেছেন। অনেকেই আবার রীতিটির নিন্দা করেছেন। তবে এই রীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন ইন্দোনেশিয়ার নারীবাদী সংগঠনগুলো। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
