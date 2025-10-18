The Dhaka Times
জানা অজানা

দিনে ৮ ঘণ্টা ১ টন এসি চালালে প্রতিমাসে কতো টাকার বিদ্যুৎ বিল আসবে?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বর্তমানে অনেকেই গরমে অফিস কিংবা বাড়িতে এসি ব্যবহার করেন। নতুন এসি কিনতে গেলে এসি ব্যবহারের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় বিদ্যুৎ খরচ নিয়ে। তবে সঠিকভাবে এসি ব্যবহার করলে খুব বেশি বিদ্যুৎ খরচ হয় না।

দিনে ৮ ঘণ্টা ১ টন এসি চালালে প্রতিমাসে কতো টাকার বিদ্যুৎ বিল আসবে? 1

তবে বর্তমানে বাজারে দেড় টন এসি বেশি বিক্রি হতে দেখা যায়। তারপরও অনেকেই এক টনের এসি কেনেন। কারণ অনেকের বাড়িতে ঘর ছোট। আর তাই সেখানে অনেকেই এক টন এসি ইনস্টল করেন।

ধরে নিন আপনার ঘরে এক টনের একটি এসি রয়েছে এবং সেটি আপনি দিনে টানা ৮ ঘণ্টা ধরে ব্যবহার করছেন। যারা কাজের সূত্রে দিনের বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকেন তাদের রাতে ৮ ঘণ্টার বেশি এসি ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না।

আজ জেনে নিন একটি এক টনের এসি দিনে টানা ৮ ঘণ্টা চালালে প্রতিমাসে কতো টাকা বিদ্যুৎ বিল আসতে পারে:

ইলেকট্রিক বিল কতো আসবে সেটি নির্ভর করছে এসি কেমন, তার উপর। আপনার বাড়িতে ইনভার্টার নাকি নন-ইনবার্টার এসি ব্যবহার হয়, সেটির উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। নন ইনভার্টার এসি হলে বিল একটু বেশিই আসবে।

ধরুন আপনার বাড়িতে ফাইভ স্টার ১ টনের এসি চলে প্রতিদিন ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা। তাহলে আপনার মাসে বিদ্যুত পুড়তে পারে ১৬৫ থেকে ১৭০ ইউনিটের মতো। তাহলে বিদ্যুৎ বিল প্রতি ইউনিট যদি হয় সেইক্ষেত্রে ৭ টাকা ৫০ পয়সা তাহলে এসির এক মাসে খরচ হবে ১৬৫×৭.৫০ = ১২৩৭.৫০ টাকা।

এবার ধরুন আপনার বাড়িতে থ্রি স্টার ১ টন এসি চলে প্রতিদিন ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা। তাহলে প্রতিমাসে বিদ্যুৎ পুড়তে পারে অন্তত ২৪০ থেকে ২৫০ ইউনিট। এবার বিদ্যুৎ বিল প্রতি ইউনিট যদি হয় ৭ টাকা ৫০ পয়সা তাহলে এই এসির জন্য এক মাসে খরচ হবে ২৪০×৭.৫০ = ১৮০০ টাকা। তবে প্রতি ঘণ্টা হিসাব করলে বিল আরও কম পারে।

আরেকটি হিসাব হলো ১ টনের একটি ইনভার্টার এসি যদি প্রতিদিন ৬-৮ ঘণ্টা চলে সেই ক্ষেত্রে আপনার বিল আসতে পারে ৮০০ থেকে ১০০০ টাকার (শুধুমাত্র এসির জন্য) মধ্যে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

