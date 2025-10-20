The Dhaka Times
জানা অজানা

রাস্তার মাঝে হলুদ ও সাদা দাগের রহস্য কী?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সড়কে চলাচলের সময় আমরা রাস্তার উপর আঁকা বিভিন্ন দাগ দেখে থাকি। বিশেষ করে সাদা এবং হলুদ রঙের দাগ লক্ষ্য করা যায়।

এই সমস্ত দাগ কখনও সাদা কখনও হলুদ, আবার কখনও একটানা কখনও কাটা কাটা। আমাদের অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে কেনো এই দাগ? এই দাগের অর্থই বা কী? এমন দাগ আসলে আমাদেরকে কী বুঝাতে চায়?

সাদা এবং হলুদ শুধু রঙিন দাগ নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক নির্দেশনা এবং সতর্কবার্তার অংশ। প্রতিটি দাগই গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিটি দাগের রয়েছে পৃথক পৃথক অর্থ। এগুলো আসলে একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সিগন্যালিং পদ্ধতিও, যা যানবাহন এবং পথচারীদের জন্য দিকনির্দেশনা এবং সতর্কতা হিসেবেও কাজ করে। আমাদের দেশে অধিকাংশ চালকেরই এই বিষয়গুলো জানা নেই, আবার জানলেও তা সঠিকভাবে মানেন না। যে কারণে মারাত্মক দুর্ঘটনার ঝুঁকির সম্মুখীনও হতে হয়।

সাদা দাগ

রাস্তায় সাদা দাগ দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি একটানা সাদা দাগ, আর অপরটি কাটা সাদা দাগ অর্থাৎ কিছুটা বিরতি দিয়ে দিয়ে যে দাগ থাকে। সাদা দাগ মূলত চালককে লেইন নির্দেশ করে। অর্থাৎ যে সকল রাস্তায় একাধিক লেইন রয়েছে সেখানে এই ধরনের দাগের ব্যবহার হয়। রাস্তায় একটানা সাদা দাগ এর অর্থই হলো চালক লেইন পরিবর্তন করতে পারবেন না। সাধারণত অতি ব্যস্ত রাস্তা কিংবা দ্রুতগামী রাস্তাতে এই ধরনের একটানা সাদা দাগ দেখা যায়। এ ছাড়াও রাস্তার দুইপাশ দিয়ে সীমানা নির্দেশক একটানা সাদা দাগও থাকে যার অর্থ হলো- চালক তার গাড়ি এই দাগের বাইরে নিতে পারবেন না।

আবার রাস্তায় কাটা সাদা দাগ কিংবা একটু পর পর সাদা দাগের অর্থই হলো এখানে চালক চাইলেই তার গাড়ির লেইন পরিবর্তন করতে পারবেন, তবে শর্ত হলো যদি রাস্তা খালি কিংবা নিরাপদ হয় তবেই। অর্থাৎ চালক নিরাপদ ভাবলে কাটা সাদা দাগ এরিয়াতে তার গাড়ির লেইন পরিবর্তন করার পর ভিন্ন লেইনে যেতে পারেন। লেইন পরিবর্তনের সময় অবশ্যই টার্নিং লাইট জ্বালিয়ে পেছনের গাড়িকে সতর্ক করতে হয়।

হলুদ দাগ

যখন একই রাস্তায় যাওয়া ও আসা দুই কাজের জন্য ব্যবহার হয় এমন রাস্তার মাঝ বরাবর সাধারণত হলুদ দাগ দেখা যায়। হলুদ দাগ গাড়ির ওভারটেক সংক্রান্ত নির্দেশনা কিংবা সতর্কতা থাকে। সাধারণ কাটা হলুদ দাগ, একটানা একটি হলুদ দাগ এবং একটানা দু’টি হলুদ দাগ দেখা যায়।

আর যেখানে কাটা হলুদ দাগ রয়েছে সেখানে একটি গাড়ি অন্য গাড়িকে প্রয়োজনে ওভারটেকও করতে পারবেন। সেইক্ষেত্রে সামনে থেকে আসা গাড়ির বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। একটানা হলুদ দাগের অর্থই হলো এখানে ওভারটেক করা যাবে, তবে হলুদ দাগের সীমানা যেনো পার না হয় সেদিকে সতর্কও থাকতে হবে। রাস্তায় একটানা দু’টি হলুদ দাগ পাশাপাশি এর অর্থই হলো এখানে কোনোভাবেই ওভারটেক করা চলবে না। হাইওয়েতে ব্যস্ততম কিংবা দ্রুততম এরিয়াতে এমন ধরনের দাগ থাকতে পারে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

জানা অজানা

লাল, সবুজ ও হলুদ জোন এলাকায় যা করা যাবে বা যা যাবে না

