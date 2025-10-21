The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

চিত্র-বিচিত্র

গুঁতো মেরে প্রৌঢ় গৃহকর্তাকে নর্দমায় ফেলে দিলো এক ষাঁড়!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বাড়ির সামনে লাঠি হাতে দাঁড়িয়েছিলেন এক প্রৌঢ়। দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন গৃহিণী। লাঠি দিয়ে মেরে ষাঁড়টিকে তাড়াতেও চেয়েছিলেন ওই প্রৌঢ়। এক বার লাঠি দিয়ে ষাঁড়কে মারার পর নিজেই বিপদে পড়ে গেলেন তিনি।

গুঁতো মেরে প্রৌঢ় গৃহকর্তাকে নর্দমায় ফেলে দিলো এক ষাঁড়! 1

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গৃহিণীর সঙ্গে কথা বলছিলেন এক প্রৌঢ় গৃহকর্তা। তার এক হাতে লাঠি। বাড়ির সামনে একটি ষাঁড় দাঁড়িয়ে। সেই ষাঁড়টিকে লাঠিপেটা করে সরাতে চাইছিলেন ওই প্রৌঢ়। লাঠি দিয়ে এক বার মারতেই প্রৌঢ়ের দিকে তেড়ে এলো ষাঁড়টি। এরপর শিং দিয়ে ক্রমাগত গুঁতো মারতে মারতে মারতে নর্দমায় ফেলে দিলো খেপা ষাঁড়টি। বিপদ বুঝে প্রৌঢ়কে না বাঁচিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন ওই গৃহিণী। সম্প্রতি নেটমাধ্যমে এমনই একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।

লাঠি দিয়ে মেরে ষাঁড়টিকে তাড়াতেও চেয়েছিলেন ওই প্রৌঢ়। এক বার লাঠি দিয়ে ষাঁড়কে মারার পর তিনি নিজেই বিপদে পড়ে যান। গুঁতো মেরে প্রৌঢ়কে নর্দমায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় একটি ষাঁড়। এরপরেও গুঁতো মেরে যায় সে। বিপদ দেখেই বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেন গৃহিণী। পাড়ার কয়েক জন শিশু দৌড়ে আসলেও দূরে দাঁড়িয়ে ওই দৃশ্য দেখে। ষাঁড়টি সেখান থেকে সরে গেলে বাড়ির দরজা খোলেন ওই গৃহিণী। আর তখন নর্দমা থেকেও উঠে বসেন প্রৌঢ়। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

জানেন কি?

ষাঁড়ের পিঠে লাফিয়ে উঠলো বাঘ: গলায় কামড় বসিয়ে পা ধরে ঝুলে…

হাঙরের সঙ্গে সেলফির শখ মেটাতে গিয়ে যা ঘটলো প্রৌঢ়ের সঙ্গে!

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

চিত্র-বিচিত্র

স্রেফ কণ্ঠস্বর শুনেই হাসপাতালে পাশের শয্যায় হারানো স্ত্রীকে খুঁজে পেলেন এক ব্যক্তি!

চিত্র-বিচিত্র

সাইবেরিয়ান বাঘের খপ্পড়ে পড়লেন এক প্রৌঢ়! তারপর কী ঘটলো?

চিত্র-বিচিত্র

এই ষাঁড় ‘যুবরাজ’ এর দাম সোয়া ৯ কোটি টাকা!

More Stories

এবার ঘোড়ায় চেপে খাবার ডেলিভারি দূরের ঠিকানায়!

খেলোয়াড়কে দেখে ডানা ঝাপটে তেড়ে গেলো এক রাজহাঁস! শেষ…

বৌয়ের পরকীয়া জানতে পেরে গরু কেটলি ও নগদের বিনিময়ে প্রেমিকের…

