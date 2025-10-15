The Dhaka Times
বিনোদন

নতুন পরিচয়ে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন তাসনিয়া ফারিণ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ তাসনিয়া ফারিণ অভিনেত্রী হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়। তবে এতেই থেমে থাকতে চান না তিনি। ফারিণ এবার পর্দার পেছনেও কাজ ধরতে চান। যে কারণে নতুন এক পরিচয়ে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন বর্তমান সময়ে ছোট পর্দার জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী।

নতুন পরিচয়ে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন তাসনিয়া ফারিণ 1

সম্প্রতি অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট দেন। সেখানে ছবির ক্যাপশনে ফারিণ লেখেন যে, ‘আমি যদি প্রোডাকশন হাউস খুলি তাহলে সেটির নাম কী দেওয়া উচিত? তারপর মন্তব্যঘরে ভক্তরা বিভিন্ন নামের প্রস্তাব করেন।’

এরপর নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফারিণ আবারও লেখেন, ‘অনেক চমৎকার কিছু সাজেশন দিয়েছেন আপনারা। ধন‍্যবাদ।’

তারপরই এই সম্পর্কে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন অভিনেত্রী ফারিণ। সেখানে নিজের মতো করে কিছু করার ইচ্ছেও প্রকাশ করেন।

এই অভিনেত্রী বলেন, ‘ভাবছি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু করার কথা, যেখানে নিজের চিন্তাভাবনাগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবো।’

তিনি এও জানান যে, বছরের শেষ দিকে তার গাওয়া নতুন গানের মিউজিক ভিডিও প্রকাশের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটি। গানটির সুর এবং সংগীত করেছেন ইমরান মাহমুদুল, যিনি পূর্বেও ফারিণের সঙ্গে কাজ করেছেন।

তবে আপাতত মিউজিক ভিডিও দিয়ে নিজের প্রযোজনা শুরু করতে চাইছেন ফারিণ; নিয়মিত কাজ করার ইচ্ছেও তার।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

