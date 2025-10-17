The Dhaka Times
কাজলকন্যা নিসার প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটপাড়ার ভক্তরা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বলিউড অভিনেতা অজয় দেবগন এবং কাজল দম্পত্তির একমাত্র কন্যা নিসা দেবগন। তিনি সর্বদা আমোদপ্রমোদেই থাকতে ভালোবাসেন তিনি। কখনও বিদেশে ঘোরেন, কখনও আবার রাতের পার্টিতে জমিয়ে আনন্দ করেন।

কাজলকন্যা নিসার প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটপাড়ার ভক্তরা 1

যদিও তার এই বিলাসবহুল জীবনের জন্য সমালোচিত হতে হয় এই তারকা-কন্যাকে। তবে এই বছর দুর্গা পূজোয় যেনো অন্য রূপে ধরা দিলেন নিসা। তার ব্যবহার মন কেড়েছে নেটিজেনদেরও।

গত পূজায় ষষ্ঠীর দিন মা ও ভাইয়ের সঙ্গে পূজা মণ্ডপে আসেন তিনি। লক্ষ্মী মেয়ের মতো পূজো দেখেছেন তিনি। মাঝে মা কাজলকে আদরেও ভরিয়েছেন। কখনও ভাইয়ের সঙ্গে খোশগল্পে মেতে ছিলেন তিনি। এর আগে কখনও পুজোর সময় মুম্বাইয়ে থাকতে দেখা যায়নি নিসাকে।

এবার অষ্টমীর দিনেও পূজো প্যান্ডেলে আসেন তিনি, সঙ্গে বন্ধু ওরি। দুইজনে মিলে অঞ্জলিও দিলেন। বড় বোনের মতোই ভাই যুগকে চোখে চোখে রাখছেন। দিদিমা তনুজাও এলেন পূজামণ্ডপে, বয়স অনেকটা হয়েছে তার। চলাফেরায় বেশ অসুবিধাও হচ্ছে তার।

দাদিকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই নিসা জড়িয়ে ধরলেন। তনুজার হাত ধরে প্রতিমার সামনেও নিয়ে যান। নিমেষেই ভাইরাল হয়েছে সেই ছবি। কাজলের মেয়েকে নিয়ে সবসময় কটাক্ষ হলেও এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটদুনিয়ায় তার ভক্তরা।তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

