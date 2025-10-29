The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

লাইফস্টাইল

মাইগ্রেন ব্যথা হলে কী করবেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ মাইগ্রেন একটি জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী স্নায়বিক সমস্যা, যা সাধারণ মাথাব্যথা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি সাধারণত মাথার এক পাশ থেকে শুরু হয়ে তীব্র যন্ত্রণা সৃষ্টি করে, সঙ্গে বমি ভাব, আলো এবং শব্দে অস্বস্তি, এমনকি মনোযোগে ঘাটতিও দেখা দেয়।

মাইগ্রেন ব্যথা হলে কী করবেন 1

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে প্রতি সাতজনের একজন মাইগ্রেনে ভোগেন, যার মধ্যে নারীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।

মাইগ্রেনের কারণ একাধিক। এর মধ্যে মানসিক চাপ, ঘুমের অনিয়ম, অতিরিক্ত স্ক্রিন ব্যবহার, হরমোনজনিত পরিবর্তন, নির্দিষ্ট খাবার (যেমন- চকলেট, চিজ, ক্যাফেইনযুক্ত পানীয়), তীব্র গন্ধ, কিংবা আবহাওয়া পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় বংশগত কারণেও মাইগ্রেন দেখা দিতে পারে।

মাইগ্রেন ব্যথা হলে প্রথম করণীয় হলো নিরিবিলি ও অন্ধকার পরিবেশে বিশ্রাম নেওয়া। কারণ আলো ও শব্দে সংবেদনশীলতা মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়িয়ে দেয়। একটি ঠাণ্ডা, নীরব ঘরে শুয়ে চোখ বন্ধ রেখে বিশ্রাম নিলে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যথা কমে আসে। মাথা বা কপালে ঠান্ডা পানি বা বরফের সেঁক দিলে রক্তনালীর সংকোচন ঘটে, যে কারণে ব্যথা হ্রাস পায়।

পর্যাপ্ত পানি পান করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ শরীরে পানিশূন্যতা মাইগ্রেনের অন্যতম কারণ। পাশাপাশি ক্যাফেইন, অ্যালকোহল ও অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। নিয়মিত ও সময়মতো ঘুম মাইগ্রেন প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঘুমের অভাব বা অতিরিক্ত ঘুম, দুটোই মাইগ্রেনের ট্রিগার হতে পারে।

চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যথানাশক ওষুধ যেমন প্যারাসিটামল, আইবুপ্রোফেন বা বিশেষ মাইগ্রেন প্রতিরোধক ওষুধ (ট্রিপটান জাতীয়) ব্যবহার করা যেতেই পারে। তবে নিজের ইচ্ছেমতো ওষুধ খাওয়া বিপজ্জনক, কারণ এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকিও থাকে। দীর্ঘমেয়াদি মাইগ্রেন আক্রান্তদের ক্ষেত্রে চিকিৎসক জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে পরামর্শ দেন- যেমন নিয়মিত হালকা ব্যায়াম, যোগব্যায়াম এবং ধ্যান চর্চা, যা মানসিক চাপ কমিয়ে মাইগ্রেন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

খাদ্যাভ্যাসেও সচেতনতা জরুরি। ফলমূল, শাকসবজি, বাদাম এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ খাবার যেমন মাছ বা অলিভ অয়েল মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহ ঠিক রাখে এবং স্নায়ুকে শান্ত করে।

মাইগ্রেন একদিনে সারানো সম্ভব নয়, তবে সচেতন জীবনযাপন এবং নিয়মিত যত্নের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। সময়মতো ঘুম, পর্যাপ্ত পানি, মানসিক প্রশান্তি এবং চিকিৎসকের পরামর্শ- এই চারটি বিষয় মেনে চললে মাইগ্রেনের যন্ত্রণাময় সময় অনেকটাই কমিয়ে আনা যায়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

