আপনার সন্তান কোল থেকে নামতে না চাইলে করণীয় কী?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শিশুদের আচরণে কোল চাওয়া বা কোল থেকে নামতে না চাওয়া একটি খুবই সাধারণ বিষয়। বিশেষ করে এক থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যে শিশুরা বাবা-মায়ের সান্নিধ্যে নিরাপত্তা ও সান্ত্বনা অনুভব করে।
তাই তারা প্রায়ই কোল চায় এবং কোল থেকে নামতে অনিচ্ছুক থাকে। কিন্তু যখন এই অভ্যাসটি অতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন তা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও বাবা-মায়ের দৈনন্দিন জীবনে অসুবিধা তৈরি করতে পারে। তাই এর পেছনের কারণ বোঝা এবং ধীরে ধীরে অভ্যাস পরিবর্তন করানো জরুরি।
প্রথমেই আপনাকে বুঝতে হবে- শিশুর কোল না ছাড়ার পেছনে ভয় বা নিরাপত্তাহীনতা কাজ করতে পারে। নতুন জায়গা, অপরিচিত মানুষ, কিংবা অভিভাবকের অনুপস্থিতির আশঙ্কা শিশুদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। তাই তারা কোলেই নিরাপদ বোধ করে। এই অবস্থায় শিশুকে জোর করে নামিয়ে দিলে সে আরও বেশি কান্নাকাটি ও বিরক্তি প্রকাশ করতে পারে।
এই সমস্যার সমাধানে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করা। শিশুকে হঠাৎ কোল থেকে নামানোর পরিবর্তে ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে দিন। উদাহরণস্বরূপ, প্রথমে তাকে খেলনার সঙ্গে মাটিতে বসতে উৎসাহিত করুন, এরপর কিছুক্ষণ নিজের মতো খেলতে দিন। যখন সে নিশ্চিন্তভাবে খেলতে শিখবে, তখন কোলের প্রয়োজন কমে আসবে।
অভিভাবকদের উচিত শিশুর প্রতি আশ্বস্ত মনোভাব প্রদর্শন করা। তাকে বোঝান- আপনি কাছেই আছেন, কোথাও যাচ্ছেন না। মাঝে-মধ্যে চোখে চোখে যোগাযোগ রাখুন, যাতে সে একা নয় মনে করে। শিশুর সঙ্গে কথা বলুন, গান গাইতে পারেন, বা গল্প বলতে পারেন- এতে তার মনোযোগ কোল থেকে সরে যাবে।
এ ছাড়াও শিশুকে বেশি সময় আদর, ভালোবাসা এবং মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় শিশুরা কোল চায় শুধু মায়ের বা বাবার মনোযোগ পাওয়ার জন্য। দিনে কিছু নির্দিষ্ট সময় শুধুমাত্র শিশুর সঙ্গে কাটান- এতে তার মানসিক নিরাপত্তা বাড়বে।
অপরদিকে, যদি শিশু স্কুলে যাওয়ার বয়সে পৌঁছে গিয়েও কোল ছাড়তে না চায়, তাহলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। অনেক সময় এটি বিচ্ছিন্নতা-ভীতি বা মানসিক অস্থিরতার লক্ষণ হতে পারে, যা প্রাথমিক পর্যায়েই মোকাবিলা করা দরকার।
সকোল চাওয়া শিশুদের ভালোবাসা এবং নিরাপত্তা চাওয়ার স্বাভাবিক প্রকাশ। তাই রাগ না করে ধৈর্যের সঙ্গে তাকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা শেখাতে হবে। ধীরে ধীরে উৎসাহ, ভালোবাসা ও সময় দিলে সে নিজে থেকেই কোল ছাড়তে শিখবে। মনে রাখবেন- শিশুর আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে আপনার স্নেহ এবং বোঝাপড়া থেকেই।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org