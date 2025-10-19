যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ১১ ফিলিস্তিনি নিহত

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ইসরায়েলি হামলায় একই পরিবারের ১১ সদস্য নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে আল জাজিরা।
নিহতদের মধ্যে ৭ শিশু ও ৩ জন নারী রয়েছেন এবং এই ঘটনা যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার মাত্র ৮ দিন পরই ভয়াবহভাবে চুক্তি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটালো ইসরাইল।
আজ রবিবার (১৯ অক্টোবর) আল জাজিরার প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়। গাজার সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় গাজা সিটির জায়তুন এলাকায় আবু শাহবান পরিবারের বেসামরিক এক গাড়িতে ইসরায়েলি বাহিনীর ট্যাংকের গোলা আঘাত হানে। ওই গাড়িটিতে করে তারা তাদের নিজ বাড়ির অবস্থা দেখতে যাচ্ছিলেন।
সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে ৭ শিশু ও ৩ নারী রয়েছেন। তিনি বলেন, ‘তাদের সতর্ক করা যেতো কিংবা অন্যভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যেতো। তবে যা ঘটেছে, তা প্রমাণ করে দখলদার বাহিনী এখনও রক্তপিপাসু এবং নিরীহ বেসামরিকদের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।’
সংস্থাটি এক পৃথক বিবৃতিতে জানিয়েছে, জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক কার্যালয়ের (ওসিএইচএ) সহায়তায় তারা এ পর্যন্ত ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করতে পেরেছেন। তবে দু’টি শিশুর মরদেহ এখনও নিখোঁজ, কারণ প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তাদের দেহাবশেষ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।
হামাস এই ঘটনাকে ‘গণহত্যা’ বলে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সংগঠনটি দাবি করেছে যে, কোনো কারণ ছাড়াই ওই পরিবারের ওপর হামলা করা হয়। এরইসঙ্গে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ মধ্যস্থতাকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যেনো ইসরায়েলকে যুদ্ধবিরতি মেনে চলতে চাপ দেওয়া হয়।
অপরদিকে, চলমান বন্দি বিনিময় চুক্তির মধ্যেও শনিবার পর্যন্ত ইসরায়েল অন্তত ৩৮ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে বলে জানিয়েছে গাজার মিডিয়া অফিস। খাদ্য এবং চিকিৎসাসহ জরুরি সহায়তা প্রবাহ কঠোরভাবে সীমিত রাখা হয়। জাতিসংঘ এই সপ্তাহে সতর্ক করেছে, গাজায় ত্রাণ কনভয়গুলোও দুর্ভিক্ষকবলিত এলাকায় পৌঁছাতে হিমশিম খাচ্ছে।
বর্তমানে গাজার প্রায় ৪৯ শতাংশ মানুষ দৈনিক ৬ লিটারেরও কম পানযোগ্য পানি পাচ্ছেন, যা জরুরি মানের থেকেও অনেক কম। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) জানিয়েছে যে, যুদ্ধবিরতি শুরুর পর হতে তারা গড়ে দৈনিক ৫৬০ টন খাদ্য গাজায় পাঠাতে পেরেছে, যা মারাত্মক অপুষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ রোধে প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম। তথ্যসূত্র: আল জাজিরা।
