The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

জানা অজানা

নিউ ইয়র্কে মৌচাকী ‘বাজ’: মাঝ শহরে মৌচাকের ঝড়!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ২০২৫ সালের গ্রীষ্মে নিউ ইয়র্ক সিটির মধ্য শহরে একটি ব্যতিক্রমি ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মৌচাকের একটি বিশাল তরঙ্গ বা “সুইরম” তৈরি হয়।

নিউ ইয়র্কে মৌচাকী ‘বাজ’: মাঝ শহরে মৌচাকের ঝড়! 1

ঘটনাটির বিবরণ

মাঝ শহরের আকাশে মৌচাক একত্র হয়ে ‘টর্নেডো’র মতোই গঠন সৃষ্টি করেছে। একজন এনওয়াইউ ছাত্র বলেছিলেন, “এটা আমার সবচেয়ে বড় ভয় বাস্তবে পরিণত হয়েছে।”

শুধু নিউ ইয়র্কই নয়- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলেও কীটপতঙ্গের ব্লুম কিংবা বিশাল সংখ্যায় উপস্থিতি রেকর্ড করা হয়েছে।

কেনো বিস্ময়কর?

সাধারণত শহরের মাঝখানে এমন মৌচাকের তরঙ্গ দেখা যায় না। এটি ইউনিয়ন, রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় প্রাণী পরিবেশের হঠাৎ পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত।

গ্রীষ্মের মাঝেই এমন ‘স্বাভাবিক নয়’ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় অনেকেই বলছেন যে, এটি হয়তো পরিবেশ পরিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত।

মানুষের জন্য শুধু বিরক্তিকরই নয়, হয়তো স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি চিন্তার বিষয়।

এই ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য (biodiversity)-র ভেতর কত অদ্ভুত ভাঙন-চেন দেখা দিতে পারে। কীটপতঙ্গ শুধু পথচলা করছিল না- এটি মূলত সক্রিয় হয়ে উঠছিল। শহর, যা আমরা “মানুষের নিয়ন্ত্রণে” ভাবি, সেখানে প্রকৃতি নিজের জায়গাও খুঁজে নিচ্ছিল। -New York Post

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

জওহরলাল নেহরুর উক্তি দিয়ে জয় উদযাপন করলেন নিউইয়র্কের নতুন…

নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র জোহরান মামদানি

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
জানা অজানা

ফার্মেসির পর মুদি দোকানেও করোনা পরীক্ষা নিউইয়র্কে!

Loading...
More Stories

যুবরাজের বিরুদ্ধে পরোক্ষ ব্যঙ্গ!

জোড়া তারার মাঝে ৩টি পৃথিবী-সদৃশ গ্রহের সন্ধান

চমকে দেওয়া আবহাওয়া: যেখানে হাওয়া-দূরবস্থা সাধারণতার সীমানা…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali