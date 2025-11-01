আজব প্রাণীর উত্থান: সমুদ্র সৈকতে অচেনা বিশাল বাস্তবতা!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গতকাল-পরশু সমুদ্র সৈকতে এমন প্রাণী ধরা পড়েছে যা অনেকের কাছে আজব। উদাহরণস্বরূপ ওয়েলসের Cefn Sidan Beach-এ একটি বিশাল, হাঙরের মতো মৃত প্রাণী ধরা পড়েছে।
রেডিওয়াল্ড বিশ্লেষণ বলছে যে, এটি হয় তিমি হতে পারে, তবে বিশালতা ও অবস্থার কারণে মানুষ হতবাক হয়েছে।
ছবিতে দেখা গেছে, এক বিশাল দেহ সৈকতে পড়ে আছে, অন্তত চারটি গাড়ির সমান দৈর্ঘ্য বলা হচ্ছে। অনেকেই বলছেন- ‘এ কি কোনো ডাইনোসর রিম্নেন্ট?’- রকম মন্তব্য। যদিও বিজ্ঞানী বলছেন, বিষাক্ত বা বিরল নয় তবে পরিমাপে এত বড় হলে বিস্ময় সৃষ্টি হয়।
globaity.com
কেনো এটি আজব?
সাধারণত সমুদ্রজীবী সৈকেতে পাওয়া যায়, কিন্তু এত বড় এবং অচেনা আকৃতির নয়।
এই ধরনের ঘটনা ‘আজব’হিসেবে উঠেছে কারণ — বড় আকৃতির প্রাণী সমুদ্র থেকে হঠাৎ চলে আসে, এবং ত্বরিতভাবে দেখা যায়।
মানুষের মনোবলকে একটু জাগিয়ে দেয়, আমরা কতটা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করি? অথবা প্রকৃতি কখনও কখনও আমাদের অজান্তেই অন্য পথে চলে যায়।
এই খবর শুধু “বড় প্রাণী দেখা গেছে” বলে নয়- এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমুদ্র এখনও রহস্যে ভরা। আমরা প্রযুক্তিতে যতই এগিয়ে যাই না কেনো, সমুদ্রের গভীরে এমন অনেক কিছু রয়েছে যেটি আমরা পুরোপুরি জানি না। পরিচিততা আমাদের ভুলভ্রান্তিতে ফেলতে পারে। আমরা ভাবি সব নিয়ন্ত্রণে, তবে বাস্তবে হয়তো নিয়ন্ত্রণের অনেকাংশই আমাদের বাইরে। -globaity.com
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
