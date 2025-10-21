The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

আন্তর্জাতিক খবর

গাজার ১ লাখেরও বেশি ভবন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে ইসরায়েল

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর দুই বছরের গণহত্যার যুদ্ধে গাজা উপত্যকায় ১ লাখেরও বেশি ভবন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। গতকাল সোমবার (২০ অক্টোবর) ফিলিস্তিনি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

গাজার ১ লাখেরও বেশি ভবন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে ইসরায়েল 1

ওয়াফা সংবাদ সংস্থার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালের অক্টোবরের শুরু হতে যুদ্ধের সময় ১ লাখ ২ হাজার ৬৭টি ভবন ও স্থাপনা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

সেইসঙ্গে ১ লাখ ৯২ হাজার ৮১২টি রাষ্ট্রীয় এবং পৌর সম্পত্তির কাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইসরায়েল গাজায় ৩ লাখ ৩০ হাজার ৫০০টি ব্যক্তিগত আবাসিক ভবনের অংশ ভেঙে দিয়েছে কিংবা আংশিকভাবে ধ্বংস করেছে।

পরিসংখ্যান অফিসের তথ্য মতে, ইসরায়েলি আগ্রাসনের দুই বছরে গাজার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা কমপক্ষে ৮৫ শতাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাথমিক অনুমান অনুসারে মনে করা হচ্ছে, এগুলো পুনর্নির্মাণে ১.৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি খরচ করতে হবে।

৬ অক্টোবর মিশর, কাতার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্কের মধ্যস্থতার মাধ্যমে গাজা উপত্যকার যুদ্ধ সমাধানের জন্য পরোক্ষ আলোচনা পুনরায় শুরু করে হামাস এবং ইসরায়েল। ৯ অক্টোবর পক্ষগুলো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনার চুক্তিতেও সই করে। যুদ্ধবিরতি চুক্তিটি ১০ অক্টোবর থেকে কার্যকর করা হয়। তবে যুদ্ধ বিরতি হলেও ইসরাইল বার বার সেই চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জানেন কি?

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ১১ ফিলিস্তিনি…

গাজায় আবারও অভিযান চালাতে পারে ইসরায়েল: ডোনাল্ড ট্রাম্প

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
আন্তর্জাতিক খবর

গাজার সব সীমান্ত খুলে দেওয়ার আহ্বান জানালো জাতিসংঘ ও রেড ক্রস

আন্তর্জাতিক খবর

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেয়েও নির্বাসনে ১৫৪ জন!

আন্তর্জাতিক খবর

গাজার একটি গোত্রের সঙ্গে হামাসের সংঘর্ষে অন্তত ২৭ জন নিহত

আন্তর্জাতিক খবর

পিছু হটছে ইসরায়েলি সেনা: উত্তর গাজায় ফিরতে শুরু করেছে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি

আন্তর্জাতিক খবর

সুমুদ ফ্লোটিলার ১৩০ কর্মীকে জর্ডানে পাঠিয়েছে ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক খবর

উদ্দেশ্য গাজায় শান্তি পরিকল্পনা! পুতিনের সঙ্গে কথা বললেন নেতানিয়াহু

Loading...
More Stories

মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের শরীরে ভয়াবহ নির্যাতনের চিহ্ন

হামাস এখনই অস্ত্র ত্যাগ করতে রাজি নয়

আফগানিস্তানের ১৯ ঘাঁটি দখল ও ৫০ তালেবানকে হত্যার দাবি করলো…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali