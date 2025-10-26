জেমেনাই এআই ও ৬ বছরের আপডেট সুবিধা নিয়ে দেশের বাজারে স্যামসাং নেক্সট-জেন গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ স্যামসাং দেশের বাজারে উন্মোচন করেছে তাদের সর্বশেষ উদ্ভাবন ‘গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি। স্মার্টফোনটিতে ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করতে পারবেন জেমেনাই এআই ফিচার ‘সার্কেল টু সার্চ।’
‘অসাম ইন্টেলিজেন্স ফর এভরিওয়ান’ এই লক্ষ্যের ধারাবাহিকতায় স্যামসাং বাজারে নিয়ে এসেছে সাশ্রয়ী ৫জি এআই স্মার্টফোন– গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি।
‘সার্কেল টু সার্চ’ ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা স্ক্রিনে থাকা কোনো বস্তু বা লেখার চারপাশে একটি বৃত্ত আঁকলেই সাথে সাথে সার্চ রেজাল্ট চলে আসবে। বিদেশি ভাষার কোনো লেখা অনুবাদ করা, কোনো পণ্য শনাক্ত করা বা ছবির ফ্রেমে থাকা স্থানের তথ্য জানা, এই ফিচারের মাধ্যমে সবই সম্ভব। পাশাপাশি, স্মার্টফোনটিতে রয়েছে আরও নতুন কিছু ফিচার; যথা: ‘জেমেনাই লাইভ,’ ‘অ্যাক্রোস অ্যাপস অ্যাকশন’ এবং ‘এআই ইমেজ ক্রিয়েশন।’
এক্সিনোজ ১৩৩০ (৫ ন্যানোমিটার) ৫জি প্রসেসর এবং ২.৪ গিগাহার্টজ অক্টাকোর সিপিইউ সমৃদ্ধ গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি স্মার্টফোনে মাল্টিটাস্কিং করা, গেইম খেলা এবং কনটেন্ট দেখা আরও উপভোগ্য। ছয়বার অপারেটিং সিস্টেম আপগ্রেড এবং ৬ বছরের সিকিউরিটি আপডেটের নিশ্চয়তা থাকায় ডিভাইসটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে সুরক্ষিত থাকবে।
স্মার্টফোনটিতে রয়েছে ৬.৭ ইঞ্চির সুবিশাল সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, যা স্ক্রিনের ছবি বা ভিডিওর রঙকে করে তোলে আরও উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত। ৯০ হার্টজ রিফ্রেশ রেটের ব্যবহারকারীদের স্ক্রিনে কোন কিছু দেখার অভিজ্ঞতা হবে আরও অনন্য। এছাড়াও, গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জিতে রয়েছে তিনটি ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা, ৫ মেগাপিক্সেলের আলট্রা-ওয়াইড লেন্স এবং ২ মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স; এর ফলে, প্রতিটি ফ্রেমে হবে আরও নিখুঁত এবং সলফিসহ যেকোন ছবি হবে আরও দৃষ্টিনন্দন। নন-ওআইএস ক্যামেরার তুলনায় ২.৫ গুণ বেশি আলো ধারণ করতে সক্ষম হওয়ায় স্মার্টফোনটি দিয়ে রাতেও চমৎকার ছবি তোলা যাবে।
দেশের বাজারে ডিভাইসটি পাওয়া যাচ্ছে ৬/৮ জিবি র্যাম ও ১২৮ জিবি রম এবং ৮ জিবি র্যাম ও ২৫৬ জিবি রম, এই তিন সংস্করণে। স্মার্টফোনটিতে অ্যাপ, ছবি এবং মিডিয়া কনটেন্ট সংরক্ষণের জন্য রয়েছে বিশাল স্পেশ। এছাড়াও, আইপি৫৪ স্প্ল্যাশপ্রুফ রেটিং পাওয়ায় গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি পানি প্রতিরোধী।
মাত্র ৭.৫ মিলিমিটার পুরুত্বের গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি ওজনে হালকা (মাত্র ১৯২ গ্রাম), হাতে ধরাও স্বাচ্ছন্দ্যে। এর পেছনের অংশে ব্যবহার করা হয়েছে গ্লাস ফাইবার-রিইনফোর্সড পলিমার, যা ফোনটিকে আরও মজবুত করেছে। স্যামসাং স্মার্টফোনটিতে ব্যবহার করেছে গরিলা গ্লাস ভিক্টাস, যা ডিভাইসটিকে আরও টেকসই করে তুলেছে এবং ভাঙা বা ফাটার ঝুঁকি অনেকটাই হ্রাস করেছে।
নতুন এই স্মার্টফোন নিয়ে স্যামসাং ইলেকট্রনিকসের বাংলাদেশ ব্রাঞ্চের এমএক্স ডিভিশিনের হেড অব প্রোডাক্ট অ্যান্ড মারকম সৈয়দ মো. বদরুল আরিফিন বলেন, “এই স্মার্টফোনটি শুধু বর্তমানের জন্যই নয়, ভবিষ্যতের প্রেক্ষিতেও স্মার্ট। আমাদের লক্ষ্য দেশের স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের এমন ডিভাইস উন্মোচন করা যার মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিদিনের সব কাজ করা যাবে; এবং একইসাথে আমরা মনে করি ‘অসাম ইন্টেলিজেন্স’ -এর মাধ্যমে আমাদের স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা এই স্মার্টফোনগুলোর মাধ্যমে আগের চেয়ে আরও বেশি কিছু করতে পারবেন।”
গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি পাওয়া যাচ্ছে ব্ল্যাক, গ্রে ও ব্লু আকর্ষণীয় এই তিন রঙে। ৫জি স্মার্টফোনটির বাজারমূল্য শুরু হয়েছে ২৪,৯৯৯ টাকা থেকে। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।
