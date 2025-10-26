The Dhaka Times
তথ্য প্রযুক্তি

জেমেনাই এআই ও ৬ বছরের আপডেট সুবিধা নিয়ে দেশের বাজারে স্যামসাং নেক্সট-জেন গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ স্যামসাং দেশের বাজারে উন্মোচন করেছে তাদের সর্বশেষ উদ্ভাবন ‘গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি। স্মার্টফোনটিতে ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করতে পারবেন জেমেনাই এআই ফিচার ‘সার্কেল টু সার্চ।’

জেমেনাই এআই ও ৬ বছরের আপডেট সুবিধা নিয়ে দেশের বাজারে স্যামসাং নেক্সট-জেন গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি 1

‘অসাম ইন্টেলিজেন্স ফর এভরিওয়ান’ এই লক্ষ্যের ধারাবাহিকতায় স্যামসাং বাজারে নিয়ে এসেছে সাশ্রয়ী ৫জি এআই স্মার্টফোন– গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি।

‘সার্কেল টু সার্চ’ ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা স্ক্রিনে থাকা কোনো বস্তু বা লেখার চারপাশে একটি বৃত্ত আঁকলেই সাথে সাথে সার্চ রেজাল্ট চলে আসবে। বিদেশি ভাষার কোনো লেখা অনুবাদ করা, কোনো পণ্য শনাক্ত করা বা ছবির ফ্রেমে থাকা স্থানের তথ্য জানা, এই ফিচারের মাধ্যমে সবই সম্ভব। পাশাপাশি, স্মার্টফোনটিতে রয়েছে আরও নতুন কিছু ফিচার; যথা: ‘জেমেনাই লাইভ,’ ‘অ্যাক্রোস অ্যাপস অ্যাকশন’ এবং ‘এআই ইমেজ ক্রিয়েশন।’

এক্সিনোজ ১৩৩০ (৫ ন্যানোমিটার) ৫জি প্রসেসর এবং ২.৪ গিগাহার্টজ অক্টাকোর সিপিইউ সমৃদ্ধ গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি স্মার্টফোনে মাল্টিটাস্কিং করা, গেইম খেলা এবং কনটেন্ট দেখা আরও উপভোগ্য। ছয়বার অপারেটিং সিস্টেম আপগ্রেড এবং ৬ বছরের সিকিউরিটি আপডেটের নিশ্চয়তা থাকায় ডিভাইসটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে সুরক্ষিত থাকবে।

স্মার্টফোনটিতে রয়েছে ৬.৭ ইঞ্চির সুবিশাল সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, যা স্ক্রিনের ছবি বা ভিডিওর রঙকে করে তোলে আরও উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত। ৯০ হার্টজ রিফ্রেশ রেটের ব্যবহারকারীদের স্ক্রিনে কোন কিছু দেখার অভিজ্ঞতা হবে আরও অনন্য। এছাড়াও, গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জিতে রয়েছে তিনটি ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা, ৫ মেগাপিক্সেলের আলট্রা-ওয়াইড লেন্স এবং ২ মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স; এর ফলে, প্রতিটি ফ্রেমে হবে আরও নিখুঁত এবং সলফিসহ যেকোন ছবি হবে আরও দৃষ্টিনন্দন। নন-ওআইএস ক্যামেরার তুলনায় ২.৫ গুণ বেশি আলো ধারণ করতে সক্ষম হওয়ায় স্মার্টফোনটি দিয়ে রাতেও চমৎকার ছবি তোলা যাবে।

দেশের বাজারে ডিভাইসটি পাওয়া যাচ্ছে ৬/৮ জিবি র‍্যাম ও ১২৮ জিবি রম এবং ৮ জিবি র‍্যাম ও ২৫৬ জিবি রম, এই তিন সংস্করণে। স্মার্টফোনটিতে অ্যাপ, ছবি এবং মিডিয়া কনটেন্ট সংরক্ষণের জন্য রয়েছে বিশাল স্পেশ। এছাড়াও, আইপি৫৪ স্প্ল্যাশপ্রুফ রেটিং পাওয়ায় গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি পানি প্রতিরোধী।

মাত্র ৭.৫ মিলিমিটার পুরুত্বের গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি ওজনে হালকা (মাত্র ১৯২ গ্রাম), হাতে ধরাও স্বাচ্ছন্দ্যে। এর পেছনের অংশে ব্যবহার করা হয়েছে গ্লাস ফাইবার-রিইনফোর্সড পলিমার, যা ফোনটিকে আরও মজবুত করেছে। স্যামসাং স্মার্টফোনটিতে ব্যবহার করেছে গরিলা গ্লাস ভিক্টাস, যা ডিভাইসটিকে আরও টেকসই করে তুলেছে এবং ভাঙা বা ফাটার ঝুঁকি অনেকটাই হ্রাস করেছে।

নতুন এই স্মার্টফোন নিয়ে স্যামসাং ইলেকট্রনিকসের বাংলাদেশ ব্রাঞ্চের এমএক্স ডিভিশিনের হেড অব প্রোডাক্ট অ্যান্ড মারকম সৈয়দ মো. বদরুল আরিফিন বলেন, “এই স্মার্টফোনটি শুধু বর্তমানের জন্যই নয়, ভবিষ্যতের প্রেক্ষিতেও স্মার্ট। আমাদের লক্ষ্য দেশের স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের এমন ডিভাইস উন্মোচন করা যার মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিদিনের সব কাজ করা যাবে; এবং একইসাথে আমরা মনে করি ‘অসাম ইন্টেলিজেন্স’ -এর মাধ্যমে আমাদের স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা এই স্মার্টফোনগুলোর মাধ্যমে আগের চেয়ে আরও বেশি কিছু করতে পারবেন।”

গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি পাওয়া যাচ্ছে ব্ল্যাক, গ্রে ও ব্লু আকর্ষণীয় এই তিন রঙে। ৫জি স্মার্টফোনটির বাজারমূল্য শুরু হয়েছে ২৪,৯৯৯ টাকা থেকে। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

