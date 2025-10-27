The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

অর্থনীতি

ইএলএফ -এর আয়োজনে বাইক রাইডারদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সুস্থতায় কমিউনিটি ওয়েলবিইং রাইড

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ঢাকার বাইক-চালক কমিউনিটির প্রতি সম্মান জানিয়ে এবং তাদের সহযোগিতায় বাইকপ্রেমীদের জন্য বিশেষ এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ফ্রান্সের পারফরমেন্স লুব্রিকেন্ট ব্র্যান্ড ইএলএফ লুব্রিকেন্টস। টোটালএনার্জিসের এ ব্র্যান্ডটি সম্প্রতি কমিউটিনিটি ওয়েলবিইং রাইড আয়োজন করে।

ইএলএফ -এর আয়োজনে বাইক রাইডারদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সুস্থতায় কমিউনিটি ওয়েলবিইং রাইড 1

‘ইএলএফ মর্নিং রাইড’ শীর্ষক এ আয়োজন শুরু হয় তেজগাঁওয়ের জাপান পার্টস শোরুম থেকে এবং শেষ হয় ৩০০ ফিটের কাঞ্চন ব্রিজ এলাকায়। এই রাইডে পাঠাও রাইডার, কমিউনিটি রাইডার, গণমাধ্যমকর্মী এবং ইএলএফের ক্রেতারাসহ অন্যান্য অংশীদারেরাও অংশগ্রহণ করেন।

যৌথভাবে এ রাইডের আয়োজন করে রাইড-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম পাঠাও এবং ইএলএফ। আয়োজনে মেডিকেল সহায়তা প্রদান করে এ উদ্যোগের হেলথকেয়ার পার্টনার আরোগ্য। ঢাকাকে প্রতিদিন যারা সচল রাখেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি রাইডারদের নিরাপত্তা এবং সার্বিক সুস্থতার ওপর গুরুত্বারোপ করতে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

উদ্যোগের অংশ হিসেবে অরোগ্যর সহায়তায় এক শ জন পাঠাও রাইডার বিনা খরচে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর সুযোগ পান, যার মধ্যে ছিল পাঁচটি মূল মেডিকেল টেস্ট। নিয়মিত চিকিৎসা সেবার বাইরে থাকা রাইডারদের জন্য আয়োজনটি ছিল এক বিশেষ সুযোগ।

এই উদ্যোগ নিয়ে ইএলএফ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেওয়ান সাজেদুর রহমান বলেন, “বাইক চালকেরা এই শহরের যাতায়াত কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের প্রতি সম্মান জানাতেই আমরা আজ ‘ইএলএফ মর্নিং রাইড’ আয়োজন করেছি। এই উদ্যোগ তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত। পাঠাও রাইডারদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা আয়োজন করতে পেরে আমরা গর্বিত। এই আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিদিন যারা ঢাকাকে সচল রাখেন, তাদের পাশে আমরা দাঁড়াতে পেরেছি। এটা শুধু একটি আয়োজনই নয়, এই উদ্যোগ আমাদের ইএলএফ লাইফস্টাইলের অংশ।”

অনুষ্ঠানে রাইডারেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে, স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং একে অন্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সময় কাটান। এ আয়োজন ইএলএফ -এর তাদের বৈশ্বিক দর্শনেরই অংশ। ব্র্যান্ডটি মনে করে, পারফরমেন্স মানে শুধু ইঞ্জিনই নয়, বরং চালকের যত্ন নেওয়াও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

ইএলএফ বাংলাদেশের পরিচালক কোসুকে ইয়োশিদা বলেন, “এই রাইডের মূল বার্তা হলো কমিউনিটি ও যত্ন। বন্ধুত্বপূর্ণ রাইড ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার মাধ্যমে ইএলএফ -এর প্রচেষ্টা ছিল নিজেদের নিষ্ঠা এবং অঙ্গীকারকে সবার সাথে ভাগাভাগি করে নেয়া। এই উদ্যোগের মানে হচ্ছে রাইডারদের ক্ষমতায়ন, তাদের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং নিরাপদ রাইডিং সংস্কৃতি গড়ে তোলা। এটাই ইএলএফ লাইফস্টাইল।”

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টোটালএনার্জিস বাংলাদেশের কমার্শিয়াল সেলস ডিরেক্টর টেরি হায়াশি। তিনি রাইডে অংশ নেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

১৩৬টিরও বেশি ফর্মুলা ওয়ান জয়ের অভিজ্ঞতা এবং আলপাইন রেনল্ট, সিএফ মোটরস এবং রয়্যাল এনফিল্ডের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ইএলএফ এর বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশেও নিজেদের ব্র্যান্ড নিয়ে এসেছে।

ব্র্যান্ডটি প্রতিবছর প্রায় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার গবেষণা এবং উন্নয়নে বিনিয়োগ করে; যেন এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সহ যেসব দেশে এর কার্যক্রম রয়েছে সেখানে সড়ক এবং আবহাওয়ার উপযোগী উচ্চমানের লুব্রিকেন্ট তৈরি করা যায়। ইএলএফ মর্নিং রাইডের মত সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্বও পালন করছে। ব্র্যান্ডটির লক্ষ্য বাংলাদেশের রাইডারদের মধ্যে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং পারস্পরিক উদ্দীপনার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

জানেন কি?

এনার্জিপ্যাক আয়োজন করলো কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা…

প্রবীণদের সুস্থতায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে সামাজিক যোগাযোগ…

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

Loading...
More Stories

হাইব্রিড গাড়ি সার্ভিসিংয়ে ৫০ মেকানিককে প্রশিক্ষণ দিলো…

গার্ডিয়ান লাইফ শতভাগ ক্যাশলেস: লেনদেন হবে ডিজিটাল মাধ্যমে

কৃষকদের সুরক্ষায় গার্ডিয়ান এবং উইগ্রো’র পার্টনারশীপ

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali