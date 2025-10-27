The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

চিত্র-বিচিত্র

মাঝ আকাশে বিমানে ‘তেলাপোকাকে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড’!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ভারতের জাতীয় বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে ঘটেছে এমন এক অদ্ভুত ঘটনা- যা বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মাঝ আকাশে বিমানে ‘তেলাপোকাকে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড’! 1

ওই উড়োজাহাজের অফিসিয়াল ‘কেবিন লগবুক’-এর একটি এন্ট্রিতে লেখা হয়েছে, ‘একটি জীবন্ত তেলাপোকা ধরা পড়েছে ও সেটিকে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।’

আর এই নোটটি লিখেছিলেন উড়োজাহাজের এক কেবিন ক্রু। ঘটনাটি ঘটেছে নয়াদিল্লি থেকে দুবাইগামী একটি ফ্লাইটে- গত ২৪ অক্টোবর ২০২৫।

নিয়ম অনুযায়ী ফ্লাইট চলাকালীন কেবিনের ভেতরে কোনো ত্রুটি কিংবা অসুবিধা দেখা দিলে ক্রু সদস্যদের তা নথিবদ্ধ করতে হয় ‘কেবিন ডিফেক্ট লগবুক’-এ, যা উড়োজাহাজের নিরাপত্তা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাধ্যতামূলক নথি। তবে এবার সেই লগবইয়ে লেখা মন্তব্যই আলোচনার জন্ম দিয়েছে নেট দুনিয়ায়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যায়, একই পাতায় সাধারণ প্রযুক্তিগত সমস্যা যেমন ওয়াশবেসিন আটকে যাওয়া, লাইট কাজ না করা ইত্যাদি- এইসবের পাশাপাশি লেখা রয়েছে, ‘Cockroach found alive by guest– cockroach hanged until death.’

অর্থাৎ, ‘একজন যাত্রী জীবন্ত একটি তেলাপোকা পেয়েছেন, তেলাপোকাটিকে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।’

এই লাইনটি যতোটা হাস্যকর, ততোটাই বিস্ময়কর বটে। কারণ এটি একদিকে ক্রু সদস্যদের অতিরিক্ত ‘আনুষ্ঠানিক’ ভঙ্গি বোঝাচ্ছে, অপরদিকে এয়ার ইন্ডিয়ার কেবিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই।

একজন যাত্রী নাকি প্রথমে মাঝ আকাশে উড়োজাহাজের কেবিনে একটি তেলাপোকাটি দেখতে পান। বিষয়টি ক্রুদের জানানো হলে তারা দ্রুতই ব্যবস্থা নিয়ে সেটিকে নিস্ক্রিয় করেন ও ‘ঘটনাটি অফিসিয়ালভাবে’ লগবইয়ে লিখে রাখেন।

ঘটনার পর লগবইয়ের ওই ছবিটি ভাইরাল হয়ে যায়। নেটিজেনদের কেও কেও লিখেছেন, ‘তেলাপোকাটিকে পিষে মারলেই তো হতো, সেখানে ফাঁসির আয়োজনের করার কোনো দরকার কী ছিল!’

আরেকজন রসিকতা করে লিখেছেন, ‘একটা জুতা থাকলেই তো বিচার শেষ হয়ে যেতো, এয়ার ইন্ডিয়া এতো নাটক করলো কেনো!’

তবে কেও কেও বলেছেন, এই ঘটনা হাস্যকর মনে হলেও এটি এয়ার ইন্ডিয়ার কেবিন রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলে। ভারত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে এটি অন্যতম ব্যস্তদতম একটি আন্তর্জাতিক রুট- সেখানে এমন ঘটনার উল্লেখ কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না।

এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়া কোনো রকম আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি। দুবাই পৌঁছানোর পর বিমানটি পরীক্ষা করা হয়েছে কি-না, সে বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

তবে ঘটনাটি এমন এক সময় ঘটলো, যখন সম্প্রতি এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজ নাগপুরে উড্ডয়নের পর ‘বার্ড হিট’-এর শিকার হয়ে জরুরি অবতরণ করে। নিরাপত্তা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত এইসব পুনরাবৃত্ত ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির সুনাম নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বলে উল্লেখ করেছেন ভারতীয় সংবাদমাধ্যম।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

চিত্র-বিচিত্র

ক্লান্ত হয়ে এক শকুন মাঝ-আকাশে বিশ্রাম নিতে বসলো প্যারাগ্লাইডারের পায়ে! [ভিডিও]

চিত্র-বিচিত্র

বিমানে উঠতে পারেননি বলে সেই রাগে ক্যাবচালককে মারধর তরুণীর!

চিত্র-বিচিত্র

বিমানযাত্রীদের এক ব্যতিক্রমি অভিজ্ঞতা!

চিত্র-বিচিত্র

ব্যক্তিগত বিমান কিনেছেন ২২ বছরের অভিনেত্রী!

চিত্র-বিচিত্র

বিমানের ফ্লাইটে যাত্রী মাত্র একজন!

চিত্র-বিচিত্র

মাঝ আকাশে দুই পাইলটের ২৮ মিনিটের বেদম ঘুম!

গুঁতো মেরে প্রৌঢ় গৃহকর্তাকে নর্দমায় ফেলে দিলো এক ষাঁড়!

এবার ঘোড়ায় চেপে খাবার ডেলিভারি দূরের ঠিকানায়!

খেলোয়াড়কে দেখে ডানা ঝাপটে তেড়ে গেলো এক রাজহাঁস! শেষ…

