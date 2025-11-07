The Dhaka Times
সুপ্রভাত

লালমনিরহাটের সাহাবি যুগের ‘হারানো মসজিদ’

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শুভ সকাল। শুক্রবার, ৭ নভেম্বর ২০২৫ খৃস্টাব্দ, ২২ কার্ত্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ জমাদিউল আউলাল ১৪৪৭ হিজরি। দি ঢাকা টাইমস্ -এর পক্ষ থেকে সকলকে শুভ সকাল। আজ যাদের জন্মদিন তাদের সকলকে জানাই জন্মদিনের শুভেচ্ছা- শুভ জন্মদিন।

লালমনিরহাটের সাহাবি যুগের ‘হারানো মসজিদ’ 1

যে মসজিদটি আপনারা দেখছেন সেটি লালমনিরহাটের সাহাবি যুগের ‘হারানো মসজিদ’। এই ঐতিহাসিক ‘হারানো মসজিদ’ দেশের স্থাপত্য এবং ঐতিহ্যের এক অমূল্য নিদর্শন।

এই মসজিদটি লালমনিরহাট সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাসে অবস্থিত। সম্প্রতি মসজিদটির নামকরণ করা হয়েছে, ‘৬৯ হিজরীয় হারানো (সাহাবা) মসজিদ কমপ্লেক্স’।

প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে নির্মিত এই মসজিদ শুধু বাংলাদেশেই নয়, এশিয়ারও অন্যতম প্রাচীন মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই মসজিদটি বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমনের প্রারম্ভিক ইতিহাসের রাজসাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জানা গেছে, ১৯৮৩-৮৪ সালে জঙ্গল পরিষ্কারের সময় মসজিদটির ধ্বংসাবশেষ প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিলো। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালের ১০ মহররম স্থানীয় নাগরিক আইয়ুব আলী খোদাইকৃত একটি ইট উদ্ধার করেন। ওই ইটে লেখা ছিল-‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এবং হিজরি সন ৬৯।’

শিলালিপি প্রমাণ করে যে, এই মসজিদটির বয়স প্রায় ১৩৫০ বছর। বর্তমানে এটি মসজিদের ভেতরে সংরক্ষিত এবং প্রদর্শিত হচ্ছে। মসজিদের ভেতরে উদ্ধারকৃত শিলালিপি এবং সংরক্ষিত প্রাচীন শিল্পকর্মগুলো পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, স্থাপত্যশৈলীতে প্রাচীন আরবীয় নকশার ছোঁয়া বিদ্যমান এই মসজিদটিতে। মোটা ও খাঁজকাটা ইটে নির্মিত দেওয়াল, সূক্ষ্ম অলংকৃত মেহরাব ও খিলান স্থাপনার শিল্পকর্মের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ধ্বংসাবশেষের দৈর্ঘ্য ছিলো ২১ ফুট ও প্রস্থ ১০ ফুট। তথ্যসূত্র: https://www.bssnews.net/

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

পাহাড়ী অঞ্চলের বাড়ি-ঘর

অসম্ভব সুন্দর এক প্রাকৃতিক দৃশ্য

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

