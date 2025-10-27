২৬টি পার্টনার স্কুলের ১৪১ জন শিক্ষককে সম্মাননা প্রদান করলো ব্রিটিশ কাউন্সিল

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ‘ব্রিটিশ কাউন্সিল পার্টনার স্কুলস টিচারস রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ অনুষ্ঠানটি ২৬ অক্টোবর ঢাকার লা মেরিডিয়ান হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
যে সকল স্কুল শিক্ষক ব্রিটিশ কাউন্সিলের বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন তারা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অনলাইন ও সরাসরি উপস্থিত থাকার মাধ্যমে দু’ভাবেই শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষা চাহিদা, ভবিষ্যৎ উপযোগী দক্ষতা, আচরণ ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর পাঠ পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
ব্রিটিশ কাউন্সিলের পার্টনার স্কুলগুলোর জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাব এবং শিক্ষকেরা কীভাবে এই উদ্যোগ থেকে উপকৃত হয়েছেন, তা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয়।
এ আয়োজনের উদ্দ্যেশ্য ছিল দেশের ২৬টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের মোট ১৪১ জন শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের প্রতি তাদের অঙ্গীকার ও অবদানের স্বীকৃতি জানানো। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে ঢাকার ১৮টি স্কুল থেকে ১১৫ জন শিক্ষক, চট্টগ্রামের ১৯ জন, এবং সিলেটের ৭ জন শিক্ষক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।
ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি এক্সামস ডিরেক্টর ম্যাক্সিম রাইমান তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, “এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়, যে বাংলাদেশের একশ’রও বেশি শিক্ষককে এই প্ল্যাটফর্মে আমরা একত্রিত করতে পেরেছি, আর এটি পেশাগত উন্নয়নের প্রতি প্রতিশ্রুতিরই প্রমাণ। আমাদের পার্টনার স্কুলগুলোর নিরলস সহযোগিতার জন্য আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা বিশ্বাস করি এই প্ল্যাটফর্মটি আমাদের অংশীদারিত্বের দৃঢ় প্রমাণ। এই অর্জনের জন্য শিক্ষকদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। আমরা বিশ্বাস করি, এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করতে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।”
অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ব্রিটিশ কাউন্সিল দক্ষিণ এশিয়ার ইংলিশ অ্যান্ড এক্সামস বিষয়ক রিজিওনাল বিজনেস ডিরেক্টর (আঞ্চলিক ব্যবসা পরিচালক) তালাল মীর-এর বক্তব্য। ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের মাস্টার ট্রেইনার সানা শাহিদ বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সফলতা উপস্থাপন করেন। এছাড়াও, ব্রিটিশ কাউন্সিল সৌদি আরব (কেএসএ)-এর মাস্টার ট্রেইনার শ্রীদীপ মিত্র ‘শেয়ারড প্র্যাকটিস ইন সৌদি অ্যারাবিয়া’ উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরেন।
বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী স্কুলশিক্ষকদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেওয়া হয় । এছাড়াও, দুইজন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে তাদের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতার কথা উপিস্থিত সবার সামনে তুলে ধরেন।
ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডিরেক্টর অব বিজনেস ডেভলপমেন্ট তাহনী ইয়াসমিনের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। আগামী ২৮ অক্টোবর চট্টগ্রাম ও ৮ নভেম্বর সিলেটে একই রকম আরও দুটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে ব্রিটিশ কাউন্সিল। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org