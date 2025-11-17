আপনার ফোন ম্যালওয়্যারে আক্রান্ত সেটি বুঝবেন কিভাবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ফোনে ম্যালওয়্যার (Malware) ঢুকে পড়লে তা অনেক সময় বোঝা কঠিন হয়, কারণ এটি গোপনে কাজ করে। আপনার ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ডেটা বা পাসওয়ার্ড চুরি করতে পারে।
তবে কিছুর পরিষ্কার লক্ষণ রয়েছে, যেগুলো দেখে বোঝা যায় আপনার ফোনে ম্যালওয়্যার থাকতে পারে। নিচে বিস্তারিতভাবে তা তুলে ধরা হলো:
ফোন অস্বাভাবিকভাবে ধীর হয়ে যাওয়া
যদি হঠাৎ করে ফোনের গতি কমে যায়, অ্যাপ খুলতে সময় নেয় বা স্ক্রিন হ্যাং করে, তাহলে এটি ম্যালওয়্যারের লক্ষণ হতে পারে। কারণ অনেক ক্ষতিকারক অ্যাপ পেছনে লুকিয়ে চলতে থাকে এবং ফোনের রিসোর্স ব্যবহার করে।
ব্যাটারি দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া
যদি আপনি লক্ষ্য করেন ফোনের ব্যাটারি স্বাভাবিকের তুলনায় খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সেটি ম্যালওয়্যারের কারণে ব্যাকগ্রাউন্ডে চলমান প্রোগ্রামগুলোর ফল হতে পারে।
অজানা অ্যাপ বা আইকন দেখা যাওয়া
হঠাৎ করে আপনি যদি এমন কোনো অ্যাপ দেখতে পান যা আপনি ইনস্টল করেননি, তাহলে সেটা সন্দেহজনক। অনেক সময় ম্যালওয়্যার নিজে থেকেই নতুন অ্যাপ ইনস্টল করে নেয়।
ডেটা খরচ বেড়ে যাওয়া
যদি আপনার মোবাইল ডেটা বা ওয়াইফাই ব্যাবহার হঠাৎ অনেক বেড়ে যায়, অথচ আপনি আগের মতোই ব্যবহার করছেন, তাহলে বুঝতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু অজানা অ্যাপ সার্ভারে ডেটা পাঠাচ্ছে।
ফোনে বিজ্ঞাপন বা পপ-আপ দেখা
স্ক্রিনে যদি অযাচিত বিজ্ঞাপন, ওয়েব লিংক, বা পপ-আপ আসতে শুরু করে—even আপনি কোনো ব্রাউজার না খুললেও—তাহলে সেটা “adware” নামের একধরনের ম্যালওয়্যারের লক্ষণ।
অ্যাকাউন্টে অজানা কার্যকলাপ
আপনার ইমেইল, ফেসবুক বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি অজানা লগইন দেখা যায়, তাহলে আপনার ফোনের ডেটা কোনোভাবে চুরি হচ্ছে বলে ধরে নেওয়া যায়।
ফোন গরম হয়ে যাওয়া
স্বাভাবিক ব্যবহারে ফোন যদি অতি গরম হয়ে যায়, বিশেষ করে আপনি কিছু না করলেও, তাহলে সম্ভবত ম্যালওয়্যার ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করছে।
এমন হলে কী করবেন
# যদি এসব লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে দ্রুত নিচের পদক্ষেপ গ্রহণ করুন:
# অ্যান্টিভাইরাস অ্যাপ ইনস্টল করুন– যেমন Avast, Bitdefender, Kaspersky বা Malwarebytes।
# সন্দেহজনক অ্যাপ ডিলিট করুন– সেটিংস > Apps > Installed apps থেকে অচেনা অ্যাপ মুছে ফেলুন।
# Cache ও Temporary File মুছুন।
# ফোন আপডেট করুন– নিরাপত্তা আপডেটগুলো অনেক সময় ম্যালওয়্যার রোধ করে।
# প্রয়োজনে Factory Reset দিন– গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ব্যাকআপ রেখে ফোন রিসেট করুন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
