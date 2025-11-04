অভিনেত্রী পরীমণি এ পর্যন্ত কতোগুলো সিনেমায় অভিনয় করেছেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বাংলাদেশের বিনোদন জগতে একটি দ্রুতবেগে এগিয়ে আসা তারকা হলেন অভিনেত্রী পরীমণি। আসল নাম শামসুন্নাহার স্মৃতি, ১৯৯২ সালের ২৪ অক্টোবর সাতক্ষীরা জেলার এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
মূলত মডেল হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করে পরবর্তীতে চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় পরীমণির পদার্পণ।
অভিনয় যাত্রা শুরু যেভাবে
পরীমণি ২০১৫ সালে অভিনয়ের মাধ্যমে ঢালিউডে প্রবেশ করেন। তার প্রথম সিনেমাটি ছিল রানা প্লাজা। এরপর তিনি একের পর এক ছবিতে অভিনয় করে দ্রুতই দর্শক মহলে জনপ্রিয়তা ও আলোচনায় আসেন।
ছবির সংখ্যা
পরীমণি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে “কতোগুলো ছবিতে অভিনয় করেছেন” সে সংক্রান্ত পরিসংখ্যান খুব স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়নি। তবে এক সূত্রে দেখা গেছে, ২০১৫ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, “মাত্র এক বছরে তিনি প্রায় ১৭টি চলচ্চিত্র প্রকল্পে যুক্ত হন। তার আরও অনেক সিনেমা ইন প্রোডাকশন, প্রি-প্রোডাকশন কিংবা মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে।”
একটি তথ্যসূত্রে চলচ্চিত্র জীবনধারার দিকে তাকালে দেখা যায়, একটি অনলাইন তালিকায় তিনি ২০১৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত অন্তত ১৫-২০টারও বেশি সিনেমাতে কাজ করেছেন। এই তথ্যগুলো মিলিয়ে দেখলে বলা যায়, পরীমণি এই পর্যন্ত আনুমানিক ২০টি বা তারও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন।
নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য কাজ
ধুমকেতু (২০১৬): পরীমণিকে দৃশ্যমানভাবে তুলে আনে।
স্বপ্নজাল (২০১৮): গুণগত ও বাণিজ্যিকভাবে ভালো সাড়া ফেলে।
গুণিন (২০২২): নামজাদা নির্মাতার সঙ্গে নতুন রূপে দেখা যায়।
প্রতিকূলতা এবং পথচলা
চলচ্চিত্রে দ্রুত অগ্রগতি সত্ত্বেও পরীমণি নানা সময় বিতর্কেরও মুখে পড়েছেন। ব্যক্তিগত নানা সমালোচনার মুখোমুখি হন তিনি। তবে তারপর এতো বাধা পেরিয়েও এক অনন্য তারকার জনপ্রিয়তা পেয়েছেন এবং তিনি তৈরি করেছেন নিজের জায়গা।
প্রায় দুই দশক ছবির কাজ করে জনপ্রিয়তা ও বিভিন্ন ছবিতে পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিয়ে বলাই যায়- তিনি বর্তমান ঢালিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রীর মধ্যে একজন।
পরীমণি অভিনীত সিনেমা
রানা প্লাজা (২০১৫)
আরও ভালোবাসবো তোমায় (২০১৫)
রক্ত (২০১৬)
ধূমকেতু (২০১৬)
অন্তর জ্বালা (২০১৭)
স্বপ্নজাল (২০১৮)
আমার প্রেম আমার প্রিয়া (২০১৯)
বিশ্বসুন্দরী (২০২০)
স্ফুলিঙ্গ (২০২১)
গুণিন (২০২২)
মুখোশ (২০২২)
অ্যাডভেঞ্চার অফ সুন্দরবন (২০২৩)
পাফ ড্যাডি (২০২৩)
মা (২০২৩)
ডোডোর গল্প (মুক্তি অপেক্ষায়)
এ ছাড়াও পাগলা দিওয়ানা, প্রেমের গল্প প্রভৃতি সিনেমা রয়েছে।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org