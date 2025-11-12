দীপিকার নাম বাদ পড়লো ‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’র ক্রেডিট থেকে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দীপিকা পাড়ুকোন সীমিত কর্মঘণ্টার শর্ত রাখার পর হতে একাধিক কাজ হারাচ্ছেন। কিছুদিন পূর্বেই তিনি বাদ পড়েছেন নাগ অশ্বিনের ছবি ‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’ র সিক্যুয়েল হতে। এবার ‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’র ক্রেডিট থেকেও বাদ দেওয়া হলো দীপিকার নাম!
অনলাইনে কয়েকটি ভিডিও প্রচারিত হয়। সেখানে দেখা যায়, নেটফ্লিক্স ও প্রাইম ভিডিওতে সিনেমার শেষ ক্রেডিট তালিকা থেকে দীপিকা পাড়ুকোনের নাম সরিয়ে ফেলা হয়েছে।
দীপিকা পাড়ুকোনের ভক্তরা এই নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন। কাল্কি নির্মাতাদের তাদের নিচু পদক্ষেপের জন্য সমালোচনাও করেছেন। তবে সম্প্রতি নেটফ্লিক্স এবং প্রাইম ভিডিওতে হিন্দি ও তেলেগু উভয় ভাষায় দীপিকার নাম পাওয়া গেছে।
ভিডিও ক্লিপগুলো ইতিমধ্যেই অনলাইনে ভাইরাল হয়ে যায়। অনেক চলচ্চিত্র দর্শক দাবি করেছেন যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের প্রতিক্রিয়া দেখার পর কাল্কি ২৮৯৮ এডি-র নির্মাতারা তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে দীপিকার নাম ক্রেডিটগুলোতে আবারও যুক্ত করেছেন।
এক অনুরাগী লিখেছেন যে, “খুবই নিম্নরুচির পরিচয় এটি। দীপিকাকে আর কিছুই করতে হলো না ওদের বিরুদ্ধে। ওরা নিজেরাই নিজেদের আসল রূপটা দেখিয়ে দিলো।’
আরেক ভক্ত লিখেছেন যে, ’এই ঘটনা চূড়ান্তভাবে অপেশাদার। ছবিতে দীপিকা ছিলেন ও ছবির হয়ে প্রচার পর্যন্তও করেছিলেন। অদ্ভুত বিষয় হলো, ওরা প্রায় সময় দীপিকাকে অপেশাদার বলে। অথচ বিষয়টি সম্পূর্ণই উল্টো।’ নির্মাতারা এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়াই জানায়নি।
‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’ তে দীপিকা সুমতির চরিত্রে অভিনয় করেন, যা গল্পে একটি অবিচ্ছেদ্য স্থান দখল করে। নাগ অশ্বিন পরিচালিত এই সায়েন্স ফিকশন অ্যাকশন সিনেমায় অমিতাভ বচ্চন ও কমল হাসানসহ আরও অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।
দীপিকা পাড়ুকোন সন্দীপ রেড্ডির স্পিরিট হতে সরে আসার কয়েক মাস পরই কাল্কির সিক্যুয়েল থেকে বাদ পড়ার খবর চলে আসে। ৮ ঘন্টার বেশি কাজ না করার শর্ততে প্রযোজকদের সঙ্গে একমত না হওয়ায় তিনি প্রকল্পটি ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org