ভিখারির ব্যাগ থেকে বের হলো লক্ষ লক্ষ টাকার কয়েন-নোট!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ এক দশকেরও বেশি সময় যাবত ভারতের উত্তরাখণ্ডের রুরকির রাস্তায় তিনি পরিচিত মুখ। চলা-ফেরাতেও চোখে পড়ে সাধারণ মানুষের। সেই ভিখারির ব্যাগ থেকে বের হলো লক্ষ লক্ষ টাকার কয়েন-নোট!

অন্য পাঁচজন ভিক্ষুকের মতোই রাস্তার একপাশে পড়ে থাকতেন। লোকে জানতো তার কোনও টাকা-পয়সা নেই। আয়ের কোনও সংস্থানও নেই তার। অসহায় মহিলা শুধুমাত্র মানুষের দানের উপরেই নির্ভরশীল। তবে সম্প্রতি রুরকিবাসীর এই ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

ওই মহিলা যেখানে বসে ভিক্ষা করতেন, সম্প্রতি স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময়ই মহিলার কাছ থেকে পাওয়া যায় দু’টি বড় ব্যাগ। যেগুলোর মধ্যে ছিল তার ১২ বছর ধরে অল্প অল্প করে জমানো টাকা-পয়সা। ১ টাকা, ২টাকা, ৫ টাকার কয়েন ও ছোট ছোট মূল্যের নোট। সব মিলিয়ে কত টাকা ছিল বৃদ্ধা ভিখারীর ওই ব্যাগে?

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, পুলিশের তত্ত্বাবধানে ভোরবেলা গণনা শুরু করা হয়েছিল, আর চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গুনেছেন তারা। তবে আরও কিছু টাকা গোনা তাদের বাকি ছিল। সব মিলিয়ে ওই ভিখারী মহিলা কয়েক লক্ষ টাকার মালিক বলে মনে করা হচ্ছে। তথ্যসূত্র: এই সময়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

