The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

জানা অজানা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক গিরিখাত অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ন (Antelope Canyon)। অ্যারিজোনার মরুভূমির বুকে এই প্রাকৃতিক গিরিখাতটি সময় ও বৃষ্টির পানিতে ক্ষয়ে তৈরি হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক গিরিখাত অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ন 1

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ন (Antelope Canyon)। অ্যারিজোনার মরুভূমির বুকে এই প্রাকৃতিক গিরিখাতটি সময় ও বৃষ্টির পানিতে ক্ষয়ে তৈরি হয়েছে।

সূর্যের আলো যখন সরু ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে, তখন পাথরের দেয়ালগুলো লাল, কমলা ও বেগুনি রঙে ঝলমল করে ওঠে।

ছবিপ্রেমীদের কাছে এটি যেনো এক স্বর্গরাজ্য। প্রতিটি কোণ একেকটি নিখুঁত ফ্রেম। স্থানীয় নাভাহো আদিবাসীরা একে ‘পানির মধ্যে প্রবাহিত পাথর’ বলেও আখ্যায়িত করেন।

ভ্রমণ টিপস

এখানকার প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে দুপুরবেলায় এখানে যেতে হবে। কারণ দুপুরবেলায় আলো প্রবেশের সময়টা সবচেয়ে উপযুক্ত ছবি তোলার জন্য।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬ হাজারের বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা…

ইসরায়েলের কাছে বিপুল গাইডেড বোমা বিক্রি করছে মার্কিন…

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
জানা অজানা

রাস্তার ফুল বিক্রেতা সারিতা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক!

জানা অজানা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরা যেসব সুবিধা পেয়ে থাকেন

Loading...
More Stories

কম্বোডিয়ার বিখ্যাত মন্দির অ্যাংকোর ওয়াট

পর্যটকদের আকর্ষণ তুরস্কের পামুক্কালে

নামিবিয়ার এক অনন্য মরুভূমি “নামিব মরুভূমি’

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali