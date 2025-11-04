গার্ডিয়ান লাইফ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে তরুণদের বীমা সচেতনতা সেমিনার

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে শুরু হওয়া “তারুণ্যের উৎসব: গ্রাহক সেবা পক্ষ ২০২৫” কর্মসূচির অংশ হিসেবে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বীমা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ সেমিনার “তরুণদের জন্য প্রচলিত বীমা পরিকল্প”।
এই সেমিনারটি গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) সহযোগিতায় আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীমা উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) মাননীয় চেয়ারম্যান ড. এম আসলাম আলম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মো. আপেল মাহমুদ, এসিআইআই (ইউকে), সদস্য (লাইফ), আইডিআরএ; গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) শেখ রকিবুল করিম, এফসিএ, এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ মুজিবুল হক, পিএইচডি, ডিন, ব্র্যাক বিজনেস স্কুল, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আইডিআরএ-এর চেয়ারম্যান ড. এম আসলাম আলম, তিনি তরুণ প্রজন্মকে বীমা শিল্পে ক্যারিয়ার গড়ে তোলার প্রতি উৎসাহিত করেন এবং বীমা খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন,
“বাংলাদেশের বীমা খাত দ্রুত বিকাশমান। আমাদের তরুণ প্রজন্ম যদি এই খাতে আগ্রহী হয়, তাহলে তারা উদ্যোক্তা, পেশাজীবী এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে বীমার ইতিবাচক প্রভাব সমাজে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে।”
আইডিআরএ-এর সদস্য (লাইফ) মো. আপেল মাহমুদ, এসিআইআই (ইউকে) বলেন, “বীমা একটি আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যা জীবনের ঝুঁকি হ্রাসের পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরি করে। আমাদের তরুণ প্রজন্মকে এই খাত সম্পর্কে সচেতন করা মানেই ভবিষ্যতের জন্য আরও প্রস্তুত একটি সমাজ গঠন করা।”
গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) শেখ রকিবুল করিম, এফসিএ বলেন, “জীবনের অনিশ্চয়তার মাঝে বীমা হলো এক দৃঢ় আর্থিক সহায়। এটি শুধু সুরক্ষা নয়, ভবিষ্যতের নিশ্চয়তাও দেয়। তরুণরা যদি এখন থেকেই বীমার গুরুত্ব অনুধাবন করে, তাহলে তারা নিজেদের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকেও আরও স্থিতিশীল করতে পারবে।”
এ ছাড়াও, অনুষ্ঠানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ মুজিবুল হক, পিএইচডি বলেন, “শিক্ষার্থীরা যদি আর্থিক পরিকল্পনা ও সচেতনতার বিষয়ে এখন থেকেই মনোযোগী হয়, তাহলে তারা ভবিষ্যতে আরও দায়িত্বশীল, প্রস্তুত এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন প্রজন্ম হিসেবে গড়ে উঠবে।”
সেমিনারে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা বীমা কোম্পানির কার্যক্রম, নীতিমালা এবং বিভিন্ন বীমা পলিসির সুবিধা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করে। পাশাপাশি, ইন্টার্যাকটিভ সেশন ও আলোচনার মাধ্যমে তারা বীমা খাতের বাস্তব প্রয়োগ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে পারে।
এই উদ্যোগের মাধ্যমে আইডিআরএ, গার্ডিয়ান লাইফ এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আশা করছে যে, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বীমা বিষয়ে সচেতনতা এবং আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে, যা দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং বীমা শিল্পের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।
