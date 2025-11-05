The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

Videoবিনোদন

প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমাটি ‘দ্য একাডেমি অব ফাইন আর্টস’ ১৪ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে [ট্রেলার]

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আগামী ১৪ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে কলকাতার সিনেমা ‘দ্য একাডেমি অব ফাইন আর্টস’। সিনেমাটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেত্রী পায়েল সরকার।

প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমাটি ‘দ্য একাডেমি অব ফাইন আর্টস’ ১৪ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে [ট্রেলার] 1

৫টি কিংবা ১০টি নয়, ৫৪টি দৃশ্য বদলের পর সিনেমাটিকে ‘অ্যাডাল্ট’ সনদ দিয়েছে সার্টিফেকেশন বোর্ড। সাম্প্রতিককালে এতোগুলো দৃশ্য বদলের পরও ‘অ্যাডাল্ট’ সনদ পাওয়ার ঘটনা কলকাতার সিনেমায় আগে কখনও দেখা যায়নি।

ইতিমধ্যেই সিনেমাটির ট্রেলার প্রকাশিত হয়েছে। সিনেমাটি নিয়ে সেই আয়োজনে পায়েল বলেন, ‘ইটস আ ভেরি অ্যামাজিং কনসেপ্ট। এই ধরনের পাল্প থ্রিলার এর আগে আমরা কখনও বাংলায় দেখিনি। যে কারণে আমি সিনেমাটির অংশ হতে চেয়েছি।’

ফিল্ম ইনস্টিটিউটের কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে, নিজেদের পুঁজি দিয়ে ৪ বছর ধরে এই সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন পরিচালক জয়ব্রত দাশ। বহুবার বন্ধ হয়ে গেছে এই সিনেমার কাজ। আবারও ফান্ড জোগাড় করে তা শুরু হয়।

এই সিনেমায় পায়েল সরকার ছাড়াও রুদ্রনীল ঘোষ, সৌরভ দাস, ঋষভ বসু, অনুরাধা মুখোপাধ্যায়, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, অমিত সাহা, অঞ্জন রায় চৌধুরী, অনিন্দ্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, রানা বসু ঠাকুরসহ অনেকেই অভিনয় করেছেন।

প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমাটি ‘দ্য একাডেমি অব ফাইন আর্টস’ ১৪ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে [ট্রেলার] 2

কী রয়েছে সিনেমায়

এক বিরল এবং অমূল্য অ্যান্টিক মদের বোতল ঘিরেই ‘দ্য একাডেমি অব ফাইন আর্টস’ সিনেমার গল্প এগিয়ে যাবে। কয়েকজন অপরাধী ওই বোতল চুরির পরিকল্পনা করে। তারপরই শুরু হয় প্রতারণা, পরকীয়া, চুরি-ডাকাতি এবং বিশ্বাসঘাতকতার টানটান দৌড়।

নির্মাতার দাবি, প্রতিশোধ ও প্রলোভনের খেলার পরতে পরতে উত্তেজনায় ভরা চিত্রনাট্য দর্শককে নি:শ্বাস নিতে দেবে না। টলিপাড়ায় গুঞ্জন, বাংলা ছবিতে এই রকম ‘বোল্ড’ এবং ‘বিস্ফোরক’ যৌন দৃশ্য আগে খুব একটা দেখা যায়নি। যে কারণে দর্শকরাও অপেক্ষায় অন্য ধারার পরীক্ষামূলক এই সিনেমাটি দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন। তথ্যসূত্র: আজকাল ডট ইন

দেখুন ইউটিউবের ট্রেলারটি

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

জানেন কি?

অভিনেত্রী পরীমণি এ পর্যন্ত কতোগুলো সিনেমায় অভিনয় করেছেন

মৌসুমী হামিদের স্বল্পদৈর্ঘ্য ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আসছে

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
বিনোদন

আবারও বড় পর্দায় ফিরছেন তানিয়া বৃষ্টি

বিনোদন

পরীমনির ‘ডোডোর গল্প’ আগামী ঈদে মুক্তি

বিনোদন

‘বয়স বাড়া আসলে একটি সুন্দর ব্যাপার’ -তামান্না ভাটিয়া

বিনোদন

এক দশক পর নতুন গান নিয়ে আবার ফিরছেন অর্ণব

বিনোদন

শীঘ্রই আসছে শিরোনামহীনের ‘এই অবেলায় ২’

বিনোদন

অ্যাভাটার সিরিজে যুক্ত হলেন মাইলি সাইরাস

Loading...
More Stories

কোক স্টুডিও বাংলা: ‘ক্যাফে’ দিয়ে চমক দেখালেন তুহীন

ইলিয়াস কাঞ্চনকে টানা থেরাপি দেওয়া হচ্ছে

৫০ বছর বয়সেও অ্যানজেলিনা জোলির লাবণ্যময়তার রহস্য কী?

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali