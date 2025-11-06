The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

বিনোদন

শক্তিশালী এক দল অভিনেতাদের নিয়ে আসছে ‘স্পাইডারম্যান ৪’

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ মার্ভেল স্টুডিও এবং সনি পিকচার্সের বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমাটি ‘স্পাইডারম্যান ৪’ আসছে ‘ব্র্যান্ড নিউ ডে’ নামে। এবার আগের সব কিস্তির চেয়ে অনেক বেশি অ্যাকশন, রহস্য এবং তারকায় ভরপুর হতে চলেছে ‘স্পাইডারম্যান ৪’।

শক্তিশালী এক দল অভিনেতাদের নিয়ে আসছে ‘স্পাইডারম্যান ৪’ 1

সেই ছবিতে টম হল্যান্ডের নেতৃত্বে এবারও একইভাবে দেখা যাবে শক্তিশালী এক দল অভিনেতাকে। ইতিমধ্যেই ৬ জন তারকার নাম নিশ্চিত হয়েছে।

এবার আলোচনায় উঠে এসেছে আরও একজন পরিচিত মুখ। তিনি হলেন টনি রেভোলোরি। আগের ৩টি স্পাইডারম্যান সিনেমাতে ইউজিন ‘ফ্ল্যাশ’ থম্পসনের চরিত্রে অভিনয় করেন এই জনপ্রিয় হলিউড অভিনেতা। হলিউড ইনসাইডার ড্যানিয়েল রিখটম্যান জানিয়েছেন যে, রেভোলোরির চরিত্রটি নতুন এই কিস্তিতেও থাকছে।

জানা যায়, ‘স্পাইডারম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’ শুরু হবে আগের কিস্তি ‘নো ওয়ে হোম’-এর শেষ মুহূর্ত হতে। সেখানে পৃথিবীর সবাই পিটার পার্কারের অস্তিত্বও ভুলে গেছে। এবার দেখা যাবে, কীভাবে সে নতুন করে নিজের পরিচয় এবং দায়িত্ব গড়ে তুলছে। এই সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ৩১ জুলাই।

এই সিনেমাতেও টম হল্যান্ড আবারও ফিরছেন স্পাইডারম্যান হিসেবে। এটিই হবে চরিত্রটিতে তার সপ্তম উপস্থিতি। আগের মতো এবারও তিনি নতুন পোশাকে শহরের রাস্তাতে লড়বেন সাধারণ মানুষের জন্য।

জেন্ডায়া ফিরছেন মিশেল জোন্স-ওয়াটসন কিংবা এমজে চরিত্রে। যদিও শোনা যাচ্ছে যে, এবার তার ভূমিকা তুলনামূলক ছোট হবে। পিটারের সঙ্গে তার সম্পর্কও থাকবে দূরত্বে ভরা। জ্যাকব বাতালন আবারও থাকবেন নেড লিডস হিসেবেই। পিটারের পুরোনো বন্ধুও সে। যদিও আগের ঘটনার পর তাদের বন্ধুত্ব এখন অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে।

আর মাইকেল ম্যান্ডোকে দেখা যাবে ম্যাক গারগান চরিত্রে। তিনি এবার রূপ নেবেন এক ভয়ংকর ভিলেন স্করপিয়নে। ২০১৭ সালের ‘হোমকামিং’-এর পর এবার তার বড় প্রত্যাবর্তনও হতে যাচ্ছে।

এ ছাড়াও জন বার্নথাল হাজির হবেন দ্য পানিশার চরিত্রে। এটি হবে তার প্রথম মার্ভেল সিনেমা ইউনিভার্স চলচ্চিত্র। যদিও তিনি ইতিপূর্বে নেটফ্লিক্স সিরিজে চরিত্রটি করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, তিনি এবং স্পাইডারম্যান একসঙ্গে কাজ করবেন এক পর্যায়ে। সেখানে এক জনপ্রিয় অ্যাভেঞ্জারকে থামাতে হবে তাদেরকে।

তবে শেষে নিশ্চিত হয়েছেন মার্ক রাফালো। তিনি ফিরছেন হাল্ক চরিত্রে, এবার তাকে দেখা যাবে পুরোনো ‘স্যাভেজ হাল্ক’ রূপে, যা ভক্তদের জন্য বড় চমকও হতে যাচ্ছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

