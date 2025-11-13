শাহরুখের ‘কিং’ হতে যাচ্ছে বলিউডের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শাহরুখ খানের নতুন সিনেমা ‘কিং’ নিয়ে বলিউডে শুরু হয়েছে তুমুলভাবে আলোচনার ঝড়। বিশাল বাজেট, আন্তর্জাতিক মানের অ্যাকশন দৃশ্য ও তারকাবহুল কাস্টিং- সব মিলিয়ে সিনেমাটিকে ইতিমধ্যেই ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল অ্যাকশন সিনেমা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
বলিউড হাঙ্গামার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ‘কিং’ সিনেমার প্রাথমিক বাজেট ছিল ১৫০ কোটি রুপি। তবে কাহিনী ও অ্যাকশন দৃশ্যের পরিধি বাড়তে বাড়তে সেই বাজেট বর্তমানে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫০ কোটিতে। এতে এখনও বিপণন এবং প্রচারণার খরচ যোগ হয়নি।
প্রথমদিকে সিনেমাটি পরিকল্পনা করেছিলেন পরিচালক সুজয় ঘোষ, সেখানে শাহরুখের ভূমিকাটি ছিল সীমিত। পরে সিদ্ধার্থ আনন্দ প্রকল্পটি হাতে নিয়ে শাহরুখের সঙ্গে বসে নতুন করে গল্প এবং ভিশন সাজান। তারা চেয়েছিলেন এমন এক ভারতীয় অ্যাকশন সিনেমা তৈরি করতে, যার ভিজ্যুয়াল বৈচিত্র্য এবং পরিসর আন্তর্জাতিক মান ছুঁয়ে যাবে।
সিনেমাটিতে থাকবে ৬টি বিশাল অ্যাকশন সিকোয়েন্স- যার মধ্যে ৩টি বাস্তব লোকেশনে, বাকিগুলো বিশেষভাবে নির্মিত সেটেই শুট করা হবে। বিশেষ করে শাহরুখ খানের ইনট্রোডাকশন দৃশ্যকে কেন্দ্র করে ব্যয় করা হচ্ছে বিপুল অর্থ, যা সিনেমাটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
‘কিং’-এর প্রযোজনায় রয়েছেন গৌরী খান এবং মমতা আনন্দ, শাহরুখ নিজেও যুক্ত রয়েছেন প্রযোজক হিসেবে। ২০২৬ সালে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। ট্রেড বিশ্লেষকদের মতে, ‘কিং’ শাহরুখ খানের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় এবং ব্যয়সাপেক্ষ প্রকল্পর একটি হতে যাচ্ছে, যা মুক্তির পর ভারতীয় বক্স অফিসে নতুন রেকর্ডও গড়তে পারে।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org