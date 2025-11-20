The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

লাইফস্টাইল

লবঙ্গ চিবালে কী কী উপকার পাওয়া যাবে?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ লবঙ্গ শুধু রান্নার একটি সুগন্ধি মসলা নয়, এটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই ওষুধি গুণে ভরপুর একটি প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

লবঙ্গ চিবালে কী কী উপকার পাওয়া যাবে? 1

ছোট এই মসলাটির মধ্যে এমন অনেক উপকারী উপাদান রয়েছে, যা শরীরের নানা সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখে। নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে লবঙ্গ চিবালে শরীরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিকেই উপকার পাওয়া যায়।

লবঙ্গ মুখের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এতে থাকা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিসেপ্টিক উপাদান মুখের জীবাণু ধ্বংস করে, ফলে দাঁতের ব্যথা, মুখের দুর্গন্ধ ও মাড়ির ইনফেকশন কমে। সকালে এক-দুটি লবঙ্গ চিবালে মুখ থাকে সতেজ এবং মুখগহ্বরের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ হয়।

হজমের সমস্যা দূর করতেও লবঙ্গের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এতে থাকা ইউজেনল নামক যৌগ হজম এনজাইমের নিঃসরণ বাড়ায়, ফলে খাবার দ্রুত হজম হয়। অতিরিক্ত গ্যাস, পেট ফাঁপা বা বদহজমের সমস্যা থাকলে খাবারের পর এক-দুটি লবঙ্গ চিবানো উপকারী হতে পারে। এটি পেটের অস্বস্তি কমায় এবং পেটে জমে থাকা বাত বের করতে সাহায্য করে।

লবঙ্গ সর্দি-কাশি ও গলার ব্যথা উপশমে কার্যকর। এতে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ও অ্যান্টিভাইরাল উপাদান শ্বাসনালী পরিষ্কার করে এবং কফ কমায়। ঠান্ডা লাগলে গরম পানির সঙ্গে এক-দুটি লবঙ্গ মিশিয়ে পান করা বা কাঁচা লবঙ্গ চিবানো দ্রুত আরাম দেয়।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও লবঙ্গ উপকারী। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, লবঙ্গ ইনসুলিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে, ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও এটি সীমিত পরিমাণে উপকারী হতে পারে।

এ ছাড়াও, লবঙ্গ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের ক্ষতিকর ফ্রি র‌্যাডিকেল দূর করে, যা কোষের ক্ষতি রোধ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। নিয়মিত লবঙ্গ চিবালে শরীর ছোটখাটো সংক্রমণ বা ঠান্ডা-জ্বর থেকে সুরক্ষিত থাকে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, লবঙ্গের উপকারিতা থাকলেও এটি অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়। প্রতিদিন ১–২টি লবঙ্গই যথেষ্ট। অতিরিক্ত খেলে মুখে জ্বালা, এসিডিটি বা হজমের সমস্যা হতে পারে।

লবঙ্গ একটি প্রাকৃতিক ওষুধি উপাদান, যা দাঁতের যত্ন থেকে শুরু করে হজম, সর্দি-কাশি ও রোগ প্রতিরোধে নানা উপকার দেয়। নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে লবঙ্গ চিবানোর অভ্যাস আপনাকে রাখতে পারে আরও সুস্থ ও প্রাণবন্ত।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

