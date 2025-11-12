The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

বিশেষ সংবাদ

বাংলাদেশকে “সিলিকন রিভার” হিসেবে উপস্থাপন মালয়েশিয়ায় BSIA রোডশো ২০২৫

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (BSIA) আগামী ১১-১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে মালয়েশিয়ার পেনাং-এ তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান “BSIA Roadshow 2025” আয়োজন করতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশকে “সিলিকন রিভার” হিসেবে উপস্থাপন মালয়েশিয়ায় BSIA রোডশো ২০২৫ 1

“Introducing Bangladesh as Silicon River” শীর্ষক এ রোডশোতে বাংলাদেশে উদীয়মান সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমকে মালয়েশিয়ার উন্নত সেমিকন্ডাক্টর শিল্প ও বৈশ্বিক প্রযুক্তি নেতৃবৃন্দের কাছে উপস্থাপন করা হবে। বৈশ্বিক সেমিকন্ডাক্টর ভ্যালু চেইনে ডিজাইন, ইনোভেশন এবং ট্যালেন্ট পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশের সক্ষমতাকে তুলে ধরাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

BEAR Summit চলাকালীন অনুষ্ঠিত National Semiconductor Symposium 2025 এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায়, এই রোডশো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করার প্রথম পদক্ষেপ।

মালয়েশিয়াকে এই বৈশ্বিক সম্পৃক্ততার প্রথম গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ এটি এশিয়ার অন্যতম পরিপক্ব সেমিকন্ডাক্টর প্যাকেজিং ও টেস্টিং হাব, যেখানে ASE, Infineon, Silterra- র মতো বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মালয়েশিয়ার সফল সেমিকন্ডাক্টর যাত্রা থেকে শেখার পাশাপাশি ডিজাইন ট্যালেন্ট, ব্যয় প্রতিযোগিতা ও উদ্ভাবন প্রস্ততি – এই তিন মূল শক্তি তুলে ধরতে বাংলাদেশ আগ্রহী।

রোডশোতে অংশগ্রহণকারী BSIA-র ডেলিগেশনে রয়েছে বাংলাদেশের শীর্ষ সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন ও টেস্টিং প্রতিষ্ঠানসমূহ। এর মধ্যে রয়েছে ULAKSEMI ও Neural Semiconductor (অ্যানালগ, RF এবং ফোটোনিক্স ডিজাইন), Prime Silicon (অ্যাডভান্সড ডিজিটাল ইমপ্লিমেন্টেশন এবং ফাউন্ড্রি-রেডি সল্যুশন), Siliconova Limited (AI-চালিত ডিজাইন অটোমেশন এবং OSAT সহযোগিতা), iTest Bangladesh (সেমিকন্ডাক্টর টেস্টিং ও নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়ন), এবং Cactus Materials (SiC পাওয়ার ডিভাইস ও III-V ফোটোনিক্স উদ্ভাবনে পথিকৃৎ)। এই প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর সেক্টরে উদীয়মান সক্ষমতা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের প্রতিনিধিত্ব করছে।

অনুষ্ঠানে পেনাং রাজ্যের উপ-প্রধানমন্ত্রী (II) YB En. Jagdeep Singh Deo এবং মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার জনাব মানজুরুল করিম খান চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

এছাড়াও, MIDA, MSIA, Invest Penang, Deloitte, YBS, Rapid Manufacturing, MMS, Aemulus Corporation, TF-AMD, Inari, Infinecs, SkyeChip, Universalink, Oppstar, Symmid, Enovix এবং USM (CEDEC) এর উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

অনুষ্ঠান সম্পর্কে BSIA সভাপতি মোঃ এ জাব্বার বলেন,“সিলিকন রিভার উদ্যোগ শুধু সেমিকন্ডাক্টর নয়- এটি বৈশ্বিক উদ্ভাবনে বাংলাদেশকে আত্মবিশ্বাসী অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠার যাত্রা। এই রোডশোর মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের ডিজাইন সক্ষমতাকে মালয়েশিয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং দক্ষতার সাথে যুক্ত করে আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন দ্বার খুলতে চাই।”

রোডশোর মাধ্যমে যৌথ ডিজাইন ও OSAT প্রকল্পে বিজনেস-টু-বিজনেস (বিটুবি) ও বিজসনস-টু- গভর্নমেন্ট (বিটুজি) সহযোগিতা সৃষ্টি, বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া সেমিকন্ডাক্টর সহযোগিতা ট্র্যাক চালু, এবং ট্রেনিং ও IP শেয়ারিং ফ্রেমওয়ার্ক এর উন্নয়ন হবে বলে আয়োজকবৃন্দ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক Center of Excellence এবং ইন্ডাস্ট্রি বাস্তব অভিজ্ঞতা সমপন্ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য রোডম্যাপ তৈরি করাও সম্ভব হবে বলে অংশগ্রহণকারীরা আশাবাদী।

পার্ডু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মুস্তাফা হুসেইন বলেন: “BSIA Roadshow 2025 বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর যাত্রার একটি মাইলফলক। এটি অ্যাকাডেমিয়া, ইন্ডাস্ট্রি এবং বৈশ্বিক ডায়াস্পোরাকে সংযুক্ত করে সিলিকন রিভার ভিশনকে আরও শক্তিশালী করে।”

রোডশো’র অন্যতম পরামর্শক ও সমন্বয়ক Credo Semiconductor-এর ড. শাতিল হক বলেন, “দৃষ্টি যেখানে সুযোগের সঙ্গে এবং প্রতিভা যেখানে প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়- সেখানেই নতুন যুগের সূচনা। বাংলাদেশ সেই নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, সিলিকন রিভারের উত্থানের মধ্যদিয়ে।”

খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

জানেন কি?

বাংলাদেশের বাজারে শীঘ্রই আসছে এমজি’র নতুন সুপার হাইব্রিড ও…

ওমোদা ৯ পিএইচইভি গাড়ি দেশের বাজারে উন্মোচন

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
বিশেষ সংবাদ

‘কানেকশনস থ্রু কালচার গ্র্যান্ট প্রোগ্রাম ২০২৫’ -এর বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করলো ব্রিটিশ…

বিশেষ সংবাদ

ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন মারিয়া রেহমান

বিশেষ সংবাদ

টাইফয়েডের টিকা নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সন্দেহ কেনো?

বিশেষ সংবাদ

ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে টেকসই স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা

বিশেষ সংবাদ

ইংরেজি দক্ষতা মূল্যায়নের সুযোগ বাড়াতে ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং টেন মিনিট স্কুলের যৌথ…

বিশেষ সংবাদ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেইফগার্ডিং নিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলের গোলটেবিল বৈঠক

Loading...
More Stories

ব্রিটিশ কাউন্সিল পার্টনার স্কুলস প্রিন্সিপালস’ মিট ২০২৫…

ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং বিএমটিটিআই অংশীদারিত্বের এক অসাধারণ…

ব্রিটিশ কাউন্সিলের ‘ওয়াও – উইমেন অব দ্য ওয়ার্ল্ড’…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali