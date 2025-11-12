The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

তথ্য প্রযুক্তি

ওমোদা ৯ পিএইচইভি গাড়ি দেশের বাজারে উন্মোচন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বৈশ্বিক গাড়ি ব্র্যান্ড ওমোদা এবং জাইকোর বাংলাদেশের একমাত্র পরিবেশক, এশিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনস লিমিটেড সম্প্রতি দেশের বাজারে ওমোদা ৯ পিএইচইভি গাড়িটি উন্মোচন করেছে।

ওমোদা ৯ পিএইচইভি গাড়ি দেশের বাজারে উন্মোচন 1

অত্যাধুনিক ডিজাইন এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি এই প্রিমিয়াম প্লাগ-ইন হাইব্রিড এসইউভি গাড়ির উন্মোচন দেশের গাড়ির বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

নতুন এই মডেল বাজারে আনার মাধ্যমে টেকসই এবং আধুনিক যাতায়াত ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি আরও একবার দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছে এশিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনস লিমিটেড।

রাজধানী ঢাকায় ওমোদা এবং জাইকোর শোরুমে এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গাড়িটি উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এশিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেওয়ান সাজেদুর রহমান, পরিচালক দেওয়ান সাইদুর রহমান এবং নির্বাহী পরিচালক সাদিকুল মোশতাক সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তব্যে দেওয়ান সাজেদুর রহমান বলেন, “এটা শুধু বাজারে নতুন একটা গাড়ি আনার বিষয় নয়—ওমোদা ৯ প্লাগ-ইন হাইব্রিড আমাদের ভবিষ্যত যাত্রার প্রতিচ্ছবি। আমরা বিশ্বাস করি, শক্তিশালী পারফরম্যান্সের সঙ্গে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির সফল সমন্বয় সম্ভব। এই গাড়ির মাধ্যমে আমরা বিশ্বমানের উদ্ভাবন নিয়ে এসেছি, যা দেশের টেকসই পরিবহন ব্যবস্থার তৈরিতে একটি বাস্তবসম্মত এবং কার্যকর পদক্ষেপ।”

ওমোদা ৯ প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়িটিতে রয়েছে আধুনিক ডিজাইন, উন্নত প্রযুক্তি ও ইনটেলিজেন্ট ড্রাইভিং ফিচার। এ ছাড়াও, এতে রয়েছে ৪৪০ কিলোওয়াট (৫৯০ বিএইচপি) শক্তি ও ৯১৫ নিউটন মিটার টর্ক, যা ০ থেকে ১০০ কিমি/ঘণ্টা গতি তুলতে সময় নেয় মাত্র ৪.৯ সেকেন্ড।

গাড়িটিতে রয়েছে অল-হুইল ড্রাইভ প্রযুক্তি ও ১.৫ লিটার টার্বো পেট্রোল ইঞ্জিন, যা মিলিয়ে সর্বোচ্চ ১,২০০ কিমি পর্যন্ত যাত্রা সম্ভব। গাড়ির ভিতরে রয়েছে হিটিং এবং কুলিং সুবিধাসহ নাপা লেদার সিট, সনি’র ১৪ স্পিকারের হাই-ফিডেলিটি সারাউন্ড সাউন্ড সিস্টেম এবং ১২.৩ ইঞ্চির লিকুইড এইচডি ক্রিস্টাল ডিসপ্লে।

পাশাপাশি, গাড়িটিতে রয়েছে স্লাইডিং প্যানোরামিক ছাদ এবং উন্নত নিরাপত্তা প্রযুক্তি- যেমন অ্যাডাপটিভ ক্রুজ কন্ট্রোল, লেন কিপ অ্যাসিস্ট এবং ব্লাইন্ড স্পট ডিটেকশন। সব মিলিয়ে ওমোদা ৯ পিএইচইভি গাড়িটি যাতায়াতে যোগ করেছে আরাম, স্টাইল ও নিরাপত্তার নতুন এক মাত্রা।

ওমোদা ৯ পিএইচইভি গাড়িটির সঙ্গে রয়েছে বিস্তৃত ৮ বছর বা ১,৬০,০০০ কিলোমিটার (শর্ত প্রযোজ্য) পর্যন্ত ওয়ারেন্টি সুবিধা। সেইসঙ্গে এতে বাই-ব্যাক সুবিধাও রয়েছে।

খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

জানেন কি?

বাংলাদেশের বাজারে শীঘ্রই আসছে এমজি’র নতুন সুপার হাইব্রিড ও…

বাংলাদেশকে “সিলিকন রিভার” হিসেবে উপস্থাপন মালয়েশিয়ায় BSIA…

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
তথ্য প্রযুক্তি

প্লে স্টোরে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রেটিং অর্জন করলো বাংলালিংকের ‘মাইবিএল সুপার অ্যাপ’

তথ্য প্রযুক্তি

দেশের বাজারে এআইনির্ভর পারফরমেন্সের গ্যালাক্সি এস২৫ এফই উন্মোচন করলো স্যামসাং

তথ্য প্রযুক্তি

সাশ্রয়ী দামে ফ্ল্যাগশিপ ফিচার সমৃদ্ধ গ্যালাক্সি এ০৭ উন্মোচন করলো স্যামসাং

তথ্য প্রযুক্তি

দেশের প্রথম টেলিকম অপারেটর হিসেবে ‘টপ এমপ্লয়ার ২০২৫’ স্বীকৃতি পেলো বাংলালিংক

তথ্য প্রযুক্তি

বাংলাদেশের মেটা বিজনেস কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করলো রোর গ্লোবাল

তথ্য প্রযুক্তি

দেশের বাজারে বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা ফোল্ডেবল ফোন ‘ম্যাজিক ভি৫’ নিয়ে এলো অনার

Loading...
More Stories

অ্যাপ না খুলেই হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পড়বেন যেভাবে

ল্যাপটপ কেনার সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখা দরকার

অনিরাপদ ওয়েবসাইটে ঢোকার আগেই গুগল ক্রোম সতর্ক করবে

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali