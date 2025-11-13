ব্রিটিশ কাউন্সিল পার্টনার স্কুলস প্রিন্সিপালস’ মিট ২০২৫ অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হলো ইংরেজি মাধ্যমের ১৮টি স্কুল

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ স্কুলের অধ্যক্ষদের মধ্যে অভিজ্ঞতা এবং মতবিনিময়, প্রাসঙ্গিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা এবং সাফল্য উদযাপনে অনুষ্ঠিত হলো ব্রিটিশ কাউন্সিল পার্টনার স্কুলস প্রিন্সিপালস’ মিট ২০২৫।
ব্রিটিশ কাউন্সিলের আয়োজনে ১২ নভেম্বর ঢাকার র্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন দেশের দুই শ’রও বেশি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের অধ্যক্ষগণ। বার্ষিক এই আয়োজনে ব্রিটিশ কাউন্সিলের পার্টনার স্কুলস কমিউনিটির স্কুলগুলো নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরির পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো একত্রে উদযাপন করে।
অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বস বলেন, “আমাদের পার্টনার স্কুল নেটওয়ার্কের স্কুলেগুলোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করতে পারা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। এই বার্ষিক আয়োজন নেটওয়ার্ক তৈরি করা, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং শেখার সুযোগ তৈরি করে। সমতা, বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি, গ্রিন অ্যাওয়ার্ড, নেতৃত্ব এবং সুরক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি, ডিজিটাল লার্নিং এক্সিলেন্স এবং ওয়েলবিইং বিভাগে বিজয়ী সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই। তাদের এই অসাধারণ উদ্যোগ শিক্ষা ক্ষেত্রে শক্তিশালী একটি কমিউনিটি তৈরিতে অবদান রাখছে, যা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা বিকাশে ভূমিকা রাখবে।”
ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক্সাম ডিরেক্টর বাংলাদেশ ম্যাক্সিম রাইমান তার বক্তব্যে ব্রিটিশ কাউন্সিলের বিস্তৃত পরিসরে এবং কার্যকর উপায়ে পরীক্ষা পরিচালনা প্রভাব নিয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তারপর ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডিরেক্টর অপারেশনস এক্সমিনেশনস জুনায়েদ আহমেদ ‘দ্য ভ্যালু উই ডেলিভার: আওয়ার পার্টনারশিপ ডিভিডেন্ড’ শীর্ষক এক উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনায় তিনি পার্টনার স্কুল নেটওয়ার্কের বাস্তব সুফল এবং প্রভাব তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে এই বছরের পুরস্কারপ্রাপ্ত স্কুলগুলোর অনন্য অর্জন উদযাপন করা হয়। সমতা, বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি বিভাগে সেরার স্বীকৃতি লাভ করে ফ্রোবেল অ্যাকাডেমি। স্যার জন উইলসন স্কুল গ্রিন অ্যাওয়ার্ড এবং ওয়েলবিইং বিভাগে জয়ী হয়। লিডারশিপ প্রোগ্রামে বিজয়ী হয় সাইডার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং প্রেসিডেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং সেফগার্ডিং বিভাগে স্বীকৃতি লাভ করে স্কলাস্টিকা। ডিজিটাল লার্নিং এক্সিলেন্স বিভাগে জয়ী হয় সেন্ট জোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং ওয়েলবিইং বিভাগে বিজয়ীর তালিকায় ছিল সামারফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। স্কুলগুলো উদ্ভাবন, নেতৃত্ব এবং অন্তর্ভুক্তি, টেকসই এবং সহায়ক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার পূরণের মাধ্যমে স্বীকৃতি অর্জন করে।
অনুষ্ঠানে ‘লার্নিং নোজ নো বাউন্ডস’ শীর্ষক অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাবিষয়ক উপস্থাপনা দেন বৈচিত্র্য, সমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞ লিমিয়া দেওয়ান। সেইসঙ্গে, ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের মাস্টার ট্রেইনার সানা শাহীদ কন্টিনিউয়িং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং অনলাইন সাপোর্ট ফর স্কুলস (ওএসএস) বিষয়ে ব্রিফিং উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশের সমৃদ্ধ, ঐতিহ্য এবং বৈচিত্র্য উদযাপনে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা আয়োজনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সমাপনী ঘোষণা করা হয়। ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডিরেক্টর অব বিজনেস ডেভলপমেন্ট তাহনী ইয়াসমিনের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org