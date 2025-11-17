গাজা গণহত্যায় ৬৩টি দেশ জড়িত: সরকারগুলোকে আইনি পরিণতি নিয়ে সতর্কবার্তা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে জাতিসংঘের বিশেষ দূত ফ্রান্সেসকা আলবানিজ যুক্তরাজ্য, ইতালি ও জার্মানিসহ প্রধান ইউরোপীয় শক্তিগুলোকেই গাজায় গণহত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, এইসব দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের আইনি পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।
এ মাসের শুরুতে এক্সপার্ট উইটনেস পডকাস্টে উপস্থিত হয়ে তার সবশেষ প্রতিবেদন “গাজা গণহত্যা: একটি যৌথ অপরাধ’-এর ফলাফল নিয়েও আলোচনা করেন। সেখানে তিনি ইসরায়েলিদের আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকে সহায়তার জন্য ৬৩টি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার প্রমাণও উল্লেখ করেছেন।
মিডল ইস্ট আইকে তিনি বলেন, গাজা এবং পশ্চিম তীরে গণহত্যা ও ব্যাপক নৃশংসতার অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলকে কূটনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক আবরণ প্রদান করে চলেছে।
তিনি গণহত্যার ঝুঁকি স্বীকার করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ও ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আচরণে ব্রিটিশ সরকারের জড়িত থাকার অভিযোগ স্বীকার করতে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের প্রতিও আহ্বান জানান।
আলবানিজ বলেন, “যুক্তরাজ্য সেইসব আকর্ষণীয় উদাহরণগুলোর মধ্যে একটি- যেখানকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব গাজার জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েল যে যুদ্ধ শুরু করেছে, তার চারপাশে ঐকমত্য তৈরি করতেও সাহায্য করেছে।’
ফিলিস্তিনিদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার ব্রিটিশ সংগঠন ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’-এর ওপর যুক্তরাজ্যের দমন-পীড়নের নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, এটি গণহত্যায় “জড়িত থাকার পরিবেশ’ তৈরিতেও সহায়তা করেছে।
তিনি আরও বলেন, “সরকার যখন নাগরিক সমাজের কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে চিহ্নিত করার, কিংবা সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে গণহত্যার তদন্তকারী সাংবাদিকদের থামিয়ে দেওয়ার ইচ্ছাকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে- তখন কার্যত অসহায় জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসকে ব্যবহার ও অনুশীলনকারী রাষ্ট্রকে (ইসরায়েল) সমর্থন অব্যাহত রাখার কারণে, জড়িত থাকার পরিবেশও তৈরি হয়।’
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইইউ যৌথ পদক্ষেপও নিতে চেয়েছিল। তবে এতে বাধা দেওয়ার জন্য আলবানিজ জার্মানি ও ইতালিকে দায়ী করেন।
আলবানিজ বলেন, “এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক কাকতালীয় ঘটনা যে, এক শতাব্দী পরেও, এই দু’টি দেশ এখনও ইতিহাসের ভুল দিকে রয়েছে।’
তিনি উল্লেখ করেন যে, “গণহত্যা প্রতিরোধে এই দু’টি দেশেরই সর্বোচ্চ দায়িত্ব রয়েছে- বিশেষ করে জার্মানি’র, তাদের রেকর্ডের কারণে।’
ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞার কারণেও দমে যাননি ফ্রান্সেসকা আলবানিজ
গাজায় গণহত্যা তদন্তের কাজের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন গত জুলাই মাসে আলবানিজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। নিষেধাজ্ঞার দলে কার্যকরভাবে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করতে পারেন না। সেখানে তার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।
২৮ অক্টোবর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সদর দপ্তরে এই বিশেষজ্ঞ আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রতিবেদনও প্রকাশ করতে পারেননি। পরিবর্তে, তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন হতে পরিষদে বক্তব্য রাখেন।
তিনি মিডল ইস্ট আইকে বলেন, “এটা হতাশাজনক যে, একজন জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ভ্রমণ করতে না পারার কারণে ও তার ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে নানা ধরণের সীমাবদ্ধতাও ভোগ করছেন।’
আলবানিজের বিরুদ্ধে মার্কিন পদক্ষেপের কারণে জাতিসংঘের অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের যে কূটনৈতিক অধিকার রয়েছে, তা লঙ্ঘনের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলা দায়েরের আহ্বান জানান।
এ বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে ফিলিস্তিন এবং আফগানিস্তানে নৃশংসতার তদন্তের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রধান প্রসিকিউটর ও তার দুই ডেপুটিসহ ৬ বিচারকের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পরবর্তীতে ফিলিস্তিনি মানবাধিকার সংস্থা ও কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে নিষেধাজ্ঞাগুলো দেওয়া হয়।
সাক্ষাৎকারে আলবানিজ তার ও অন্যদের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলোকে “মাফিয়া-ধাঁচের’ ব্যবস্থা বলে সমালোচনা করেন। তিনি আইসিসি’র প্রসিকিউটর ও বিচারকদের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার আহ্বানও জানান।
তিনি আরও বলেন, “অবশ্যই তাদের তদন্ত চালিয়ে যাওয়া ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা উচিত। আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি ধ্বংস করে দেওয়া এই মাফিয়া-ধাঁচের ব্যবস্থার কারণে কী আমরা পেছনের দিকে ঝুঁকে পড়বো? আমাদের আগে অনেক কাজ ও অনেক জীবনের ত্যাগ হয়েছে। এখান থেকে আরও বড় আহ্বানের জবাবও দিতে হবে।’ সূত্র: ইত্তেফাক।
