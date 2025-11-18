গাজার ঐতিহাসিক প্রাসাদ ধ্বংস: ওসমানীয় আমলের বিরল প্রত্নবস্তু লুট

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে বহু শতাব্দীর এক ইতিহাস ধ্বংস হয়ে গেছে। হামাসকে নিশ্চিহ্ন করতে এই আগ্রাসন শুরু হলেও, ইসরায়েলি হামলা হতে রক্ষা পায়নি গাজার ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও।
যে কারণে দুই বছরের এই যুদ্ধে গাজা থেকে হারিয়ে গেছে কিংবা লুট হয়ে গেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে শুরু করে ওসমানীয় আমল পর্যন্ত বিস্তৃত ২০ হাজারের বেশি বিরল প্রত্নবস্তু।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বার্তাসংস্থা আনাদোলু এজেন্সি এক প্রতিবেদনে জানানো হয়। সরকারি মিডিয়া অফিসের প্রধান ইসমাইল আল-থাওয়াবতে সোমবার বার্তাসংস্থাটিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ফিলিস্তিনিদের পরিচয় মুছে ফেলতেই ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজায় প্রত্নস্থলগুলোকে পদ্ধতিগতভাবেই ধ্বংস করেছে।
সরকারি তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, গাজা উপত্যকায় ‘৩১৬টির বেশি’ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা এবং ঐতিহাসিক ভবন পুরোপুরি বা আংশিক ধ্বংস করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। ধ্বংস হওয়া এই স্থাপনাগুলোর অধিকাংশই মামলুক এবং ওসমানীয় আমলের, বাকিগুলো প্রাথমিক ইসলামি যুগ এবং বাইজেন্টাইন আমলের। এই ধ্বংসযজ্ঞে বাদ পড়েনি মামলুক আমলে নির্মিত ঐতিহাসিক প্রাসাদ কাসর আল-বাশাও।
ইউনেস্কোর তালিকাভুক্ত ঐতিহাসিক এই স্থাপনাটি ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পুরোনো। অধিকৃত পশ্চিম তীরের বেথলেহেমে সেন্টার ফর কালচারাল হেরিটেজ প্রিজারভেশনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞ হামুদা আল-দাহদার জানিয়েছেন, গাজার পুরোনো শহরের আল-দারাজ এলাকায় অবস্থিত এই প্রাসাদের ৭০ শতাংশ অংশই ইসরায়েলি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
থাওয়াবতে বলেছেন, গাজার ঐতিহ্যের ওপর হামলা চালিয়ে এটি শুধু ধ্বংসই করা হয়নি- এটি ছিল সংগঠিত লুটপাটও। আন্তর্জাতিক আইনে যা অপরাধ ও বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর আঘাত হিসেবেও বিবেচিত। তিনি জানিয়েছেন, প্রাগৈতিহাসিক সময় হতে ওসমানীয় যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ২০ হাজারের বেশি প্রত্নবস্তু যুদ্ধের সময় হারিয়ে যায়। এইসব প্রত্নবস্তু স্থানীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত ছিল।
দাহদারও নিশ্চিত করেছেন যে, ঐতিহাসিক এই স্থাপনায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার পর হাজারও বিরল প্রত্নবস্তুও উধাও হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি প্রত্নবস্তুই ছিল ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এইসব লুটপাট জাতীয় পরিচয়কেই ক্ষতবিক্ষত করেছে। এটি মানবজাতির সমষ্টিগত ঐতিহ্যের ওপর এক গুরুতর অপরাধ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
উল্লেখ্য যে, ইসরায়েল ১৯৬৭ সালে গাজা দখল করে ও ১৯৯৪ সালে সেখান থেকে আবার সেনা প্রত্যাহার করে। ২০২৩ সালের অক্টোবর হতে শুরু হওয়া সর্বশেষ যুদ্ধেও প্রাসাদটি আবারও ধ্বংসযজ্ঞ এবং লুটপাটের শিকার হয়।তথ্যসূত্র: আনাদোলু এজেন্সি।
