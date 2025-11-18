The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

আন্তর্জাতিক খবর

গাজার ঐতিহাসিক প্রাসাদ ধ্বংস: ওসমানীয় আমলের বিরল প্রত্নবস্তু লুট

GAZA CITY, GAZA - NOVEMBER 10: Restoration work begins on the historic Pasha Palace, a centuries-old landmark located at Old City in Gaza City, Gaza on November 10, 2025. The restoration project is being carried out by Gaza’s Ministry of Tourism and Antiquities in cooperation with local institutions at the landmark after it sustained severe damage during more than two years of intense Israeli attacks, to preserve the city’s cultural heritage amid ongoing devastation. ( Khames Alrefi - Anadolu Agency )

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে বহু শতাব্দীর এক ইতিহাস ধ্বংস হয়ে গেছে। হামাসকে নিশ্চিহ্ন করতে এই আগ্রাসন শুরু হলেও, ইসরায়েলি হামলা হতে রক্ষা পায়নি গাজার ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও।

গাজার ঐতিহাসিক প্রাসাদ ধ্বংস: ওসমানীয় আমলের বিরল প্রত্নবস্তু লুট 1

যে কারণে দুই বছরের এই যুদ্ধে গাজা থেকে হারিয়ে গেছে কিংবা লুট হয়ে গেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে শুরু করে ওসমানীয় আমল পর্যন্ত বিস্তৃত ২০ হাজারের বেশি বিরল প্রত্নবস্তু।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) বার্তাসংস্থা আনাদোলু এজেন্সি এক প্রতিবেদনে জানানো হয়। সরকারি মিডিয়া অফিসের প্রধান ইসমাইল আল-থাওয়াবতে সোমবার বার্তাসংস্থাটিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ফিলিস্তিনিদের পরিচয় মুছে ফেলতেই ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজায় প্রত্নস্থলগুলোকে পদ্ধতিগতভাবেই ধ্বংস করেছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, গাজা উপত্যকায় ‘৩১৬টির বেশি’ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা এবং ঐতিহাসিক ভবন পুরোপুরি বা আংশিক ধ্বংস করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। ধ্বংস হওয়া এই স্থাপনাগুলোর অধিকাংশই মামলুক এবং ওসমানীয় আমলের, বাকিগুলো প্রাথমিক ইসলামি যুগ এবং বাইজেন্টাইন আমলের। এই ধ্বংসযজ্ঞে বাদ পড়েনি মামলুক আমলে নির্মিত ঐতিহাসিক প্রাসাদ কাসর আল-বাশাও।

ইউনেস্কোর তালিকাভুক্ত ঐতিহাসিক এই স্থাপনাটি ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পুরোনো। অধিকৃত পশ্চিম তীরের বেথলেহেমে সেন্টার ফর কালচারাল হেরিটেজ প্রিজারভেশনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞ হামুদা আল-দাহদার জানিয়েছেন, গাজার পুরোনো শহরের আল-দারাজ এলাকায় অবস্থিত এই প্রাসাদের ৭০ শতাংশ অংশই ইসরায়েলি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

থাওয়াবতে বলেছেন, গাজার ঐতিহ্যের ওপর হামলা চালিয়ে এটি শুধু ধ্বংসই করা হয়নি- এটি ছিল সংগঠিত লুটপাটও। আন্তর্জাতিক আইনে যা অপরাধ ও বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর আঘাত হিসেবেও বিবেচিত। তিনি জানিয়েছেন, প্রাগৈতিহাসিক সময় হতে ওসমানীয় যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ২০ হাজারের বেশি প্রত্নবস্তু যুদ্ধের সময় হারিয়ে যায়। এইসব প্রত্নবস্তু স্থানীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত ছিল।

দাহদারও নিশ্চিত করেছেন যে, ঐতিহাসিক এই স্থাপনায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার পর হাজারও বিরল প্রত্নবস্তুও উধাও হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি প্রত্নবস্তুই ছিল ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এইসব লুটপাট জাতীয় পরিচয়কেই ক্ষতবিক্ষত করেছে। এটি মানবজাতির সমষ্টিগত ঐতিহ্যের ওপর এক গুরুতর অপরাধ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, ইসরায়েল ১৯৬৭ সালে গাজা দখল করে ও ১৯৯৪ সালে সেখান থেকে আবার সেনা প্রত্যাহার করে। ২০২৩ সালের অক্টোবর হতে শুরু হওয়া সর্বশেষ যুদ্ধেও প্রাসাদটি আবারও ধ্বংসযজ্ঞ এবং লুটপাটের শিকার হয়।তথ্যসূত্র: আনাদোলু এজেন্সি।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

গাজা গণহত্যায় ৬৩টি দেশ জড়িত: সরকারগুলোকে আইনি পরিণতি নিয়ে…

পিরোজপুরের ঐতিহাসিক মিয়াবাড়ির মসজিদ

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
আন্তর্জাতিক খবর

গাজায় যুদ্ধবিরতিতে অটল থাকার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রয়েছে হামাস: এরদোয়ান

আন্তর্জাতিক খবর

যুদ্ধবিরতির মধ্যেও গাজায় হামলা অব্যাহত: ইসরায়েল ত্রাণের ৭৫ শতাংশই আটকে রেখেছে

আন্তর্জাতিক খবর

গাজায় একের পর এক প্রাণঘাতী হামলা: যুদ্ধবিরতি মানছে না ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক খবর

গাজায় ‘শক্তিশালী হামলা’ চালানোর জন্য নেতানিয়াহুর নির্দেশ

আন্তর্জাতিক খবর

ইসরায়েলি বাহিনী নিজদের নির্মাণবর্জ্য গাজায় এনে ফেলছে!

আন্তর্জাতিক খবর

গাজায় তীব্র শীতে ভয়াবহ পরিস্থিতির শঙ্কা

Loading...
More Stories

হাসিনার মৃত্যুদণ্ড: “এই বিচার ও সাজা কোনোটিই সুষ্ঠু ও…

২৬ বাংলাদেশি নিয়ে লিবিয়া উপকূলে নৌকাডুবি: ৪ লাশ উদ্ধার

জেফরি এপস্টেইনের নতুন ইমেইলে একাধিকবার ট্রাম্পের নাম উঠে…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali