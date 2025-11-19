The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

আন্তর্জাতিক খবর

ভোট দেয়নি রাশিয়া-চীন: নিরাপত্তা পরিষদে গাজা নিয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনা পাস

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ গাজা পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্থাপিত একটি প্রস্তাব জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবটির উদ্দেশ্যই হলো গাজার নাজুক যুদ্ধবিরতি দীর্ঘমেয়াদি করা, টেকসই শান্তির পথ তৈরি করা ও বিধ্বস্ত অঞ্চলটির পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক সমর্থন আরও জোরদার করা।

ভোট দেয়নি রাশিয়া-চীন: নিরাপত্তা পরিষদে গাজা নিয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনা পাস 1

স্থানীয় সময় সোমবার (১৭ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত ভোটে ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে ১৩টি দেশ প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেয়। তবে স্থায়ী দুই সদস্য- রাশিয়া ও চীন ভোটদানে বিরত থাকে। তবে তারা ভেটো প্রয়োগ না করায় প্রস্তাবটি পাস হয়েছে।

এই প্রস্তাব মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০-দফা গাজা পরিকল্পনার আন্তর্জাতিক বৈধতা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছিল। পরিকল্পনার কয়েকটি অংশ গত মাসে গাজায় কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতির ভিত্তিও গড়ে দেয়। প্রস্তাব পাস করাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতাও চালায়, যা নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে দীর্ঘ এক পোস্টে সন্তোষও প্রকাশ করেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছেন, “সদ্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে হওয়া অবিশ্বাস্য ভোটের কারণে বিশ্বকে অভিনন্দন। এই ভোট আমার সভাপতিত্বে ঘোষিত ‘শান্তি বোর্ড’কে স্বীকৃতি এবং অনুমোদন দিয়েছে, যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সম্মানিত নেতারা জড়িত রয়েছেন।”

সংবাদমাধ্যম সিএনএন-এর দেখা প্রস্তাবের একটি খসড়ায়, এতে ডোনাল্ড ট্রাম্প পরিকল্পনার কয়েকটি মূল অংশ অনুমোদনও পেয়েছে। যারমধ্যে রয়েছে গাজার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন কর্তৃপক্ষ হিসেবে ‘শান্তির বোর্ড’ প্রতিষ্ঠা ও সেখানে অস্থায়ী আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (আইএসএফ) মোতায়েন করার অনুমোদন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

