বিনোদন

সংগীতের তিন কিংবদন্তির সঙ্গে আতিফ আসলাম গান নিয়ে ভিডিও ভাইরাল

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সম্প্রতি পাকিস্তানি গায়ক আতিফ আসলামের গানের একটি ভিডিও হঠাৎ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে। ভিডিওতে দেখা যায়, উপমহাদেশের সংগীতের তিন কিংবদন্তি রুনা লায়লা, আবিদা পারভীন ও আশা ভোঁসলের সঙ্গে। জনপ্রিয় সুফি গান ‘মাস্ত কালান্দার’ গাইতে দেখা যায় তাদের।

সংগীতের তিন কিংবদন্তির সঙ্গে আতিফ আসলাম গান নিয়ে ভিডিও ভাইরাল 1

সম্প্রতি রুনা লায়লার কণ্ঠে কোক স্টুডিও বাংলায় প্রকাশ করে ‘মাস্ত কালান্দার’ গানটি। তারপর থেকেই পুরনো সেই ভিডিওটি ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। প্রথমে বাংলাদেশি নেটিজেনরা এই গানের ভিডিওটি শেয়ার করেন। তারপর অনেক ভারতীয় এবং পাকিস্তানি নেটিজেনরাও গানটি উপভোগ করছেন।

সেই গানের ভিডিওতে তিন কিংবদন্তি রুনা লায়লা, আবিদা পারভিন এবং আশা ভোঁসলে ‘মাস্ত কালান্দার’ গান পরিবেশন করেন। এক পর্যায়ে অংশ নেন আতিফ আসলাম। সেই অনুষ্ঠানে আরেক শিল্পী হিমেশ রেশমিয়া উপস্থিত থাকলেও তিনি ছিলেন নিজের আসনেই বসা।

গানের ঐতিহাসিক ওই ভিডিওটি মূলত ১২ বছর পূর্বে ‘সুর ক্ষেত্র’ নামে একটি অনুষ্ঠানের। ২০১২ সালে শুরু হয় গানের প্রতিভা অন্বেষণের এই অনুষ্ঠান ‘সুর ক্ষেত্র’। ভারত এবং পাকিস্তানের প্রতিযোগীদের সংগীতের লড়াইয়ের মঞ্চ ছিল এটি। সেখানে বিচারক হিসেবে ছিলেন রুনা লায়লা, আবিদা পারভিন এবং আশা ভোঁসলে। আরও ছিলেন আতিফ আসলাম এবং হিমেশ।

নেটিজেনরা পুরনো ওই ভিডিওটি শেয়ার করে লিখছেন, তিন দেশের তিন কিংবদন্তিকে একসঙ্গে গান গাইতে দেখাটা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। একজন আবার লিখেছেন, ‘এটিই সবচেয়ে বেস্ট ‘মাস্ত কালান্দার’।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জানেন কি?

শাহরুখের নামে দুবাইয়ে নির্মিত হতে যাচ্ছে আকাশচুম্বী টাওয়ার

শাকিব খানের ‘প্রিন্স’–এ নায়িকা হচ্ছেন ফারিণ

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

