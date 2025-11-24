The Dhaka Times
লাইফস্টাইল

নাম বেগুন হলেও নানা গুণে ভরপুর বেগুন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বেগুন আমাদের দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সুলভ একটি সবজি। ভর্তা থেকে শুরু করে ভাজি, তরকারি, কাবাব বা ঝোল- বেগুন নানা রকমভাবে রান্না করা যায়।

তবে শুধু স্বাদ বা রঙেই নয়, বেগুন পুষ্টিগুণের দিক থেকেও বেশ সমৃদ্ধ। এতে রয়েছে ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং খাদ্যআঁশ, যা শরীরকে সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিয়মিত এবং পরিমিত পরিমাণে বেগুন খেলে হৃদ্‌স্বাস্থ্য ভালো থাকে, হজমশক্তি বাড়ে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত হয়।

বেগুনে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান ‘অ্যান্থোসায়ানিন’, যা মূলত বেগুনের বেগুনি রঙের উৎস। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের কোষকে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, কোষের বার্ধক্য কমায় ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। বিশেষ করে বেগুনের খোসায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি থাকায় অনেক বিশেষজ্ঞ খোসাসহ বেগুন খাওয়ার পরামর্শ দেন।

বেগুনে থাকা ফাইবার হজমশক্তি উন্নত করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার অন্ত্রের কার্যকারিতা স্বাভাবিক রাখে এবং খাবার ধীরে হজম হওয়ায় দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভূতি দেয়। যারা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন তাদের জন্য বেগুন খুব উপকারী, কারণ এটি কম ক্যালরিযুক্ত কিন্তু পেট ভরানো সবজি।

হৃদ্‌স্বাস্থ্যের জন্য বেগুন অত্যন্ত উপকারী। বেগুনের আঁশ, পটাশিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) কমায় এবং ভালো কোলেস্টেরল (HDL) বাড়াতে সহায়তা করে। এর ফলে রক্তনালিতে চর্বি জমা কমে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। বেগুনে থাকা পলিফেনল নামক উপাদান রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পরিমিত পরিমাণে উপকারী।

বেগুনে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ভিটামিন বি৬, কপার, ম্যাঙ্গানিজসহ নানা খনিজ উপাদান। এগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এবং রক্তপরিবহন ব্যবস্থাকে মজবুত করে। এছাড়া বেগুনে থাকা পটাশিয়াম শরীরের ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য রক্ষা করে, যা শরীরকে চাঙা ও সক্রিয় রাখে।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বেগুন চর্ম-স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের প্রদাহ কমায়, কোষের ক্ষয় রোধ করে এবং ত্বককে সতেজ রাখে। বেগুনের মধ্যে থাকা পানি এবং ফাইবার ত্বকে আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে।

তাই বলা যায়, বেগুন একটি পুষ্টিকর, সস্তা এবং সহজলভ্য সবজি- যা প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় সহজেই যুক্ত করা যায়। ভর্তা, ভাজি, ঝোল কিংবা গ্রিল- যেভাবেই খাওয়া হোক, বেগুন শরীরকে ভেতর থেকে শক্তি জোগায় এবং নানা রোগের ঝুঁকি কমায়। তাই সুস্থ থাকতে চাইলে নিয়মিত খাদ্যতালিকায় বেগুন রাখা উত্তম।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

