The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

জাতীয়

ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্পে ৪ জন নিহত

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে রাজধানীর পুরান ঢাকার কসাইটুলি এলাকায় ভবনের ছাদের রেলিং ভেঙে পরে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্পে ৪ জন নিহত 1

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্পে হতাহতসহ ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে নানা তথ্য দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিসের তথ্য বলা হয়, রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতাল হতে এএসআই জাকারিয়া হোসেন নিশ্চিত করেছেন যে, এখানে ৩ জন মারা গেছেন। পরে আরেকজনের মৃতের খবর পাওয়া যায়। ১০ জন আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

৩ জন নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ফায়ার সার্ভিস বলেছে যে, পুরান ঢাকার আরমানিটোলার কসাইটুলি এলাকার একটি ৮ তলা ভবনের পাশের দেওয়াল এবং কার্নিশ থেকে ইট-পালেস্তারা খসে নিচে পড়ে। নিচে গরুর মাংস বিক্রির একটি দোকানও ছিল। সেখানে থাকা ক্রেতা-পথচারীরাই আহত হন। ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় লোকজন তাদের হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নেওয়ার পরই চিকিৎসকরা ৩ জনকে মৃত ঘোষণা করেন।

ফায়ার সার্ভিসে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ভূমিকম্পের সময় খিলগাঁওয়ে নির্মাণাধীন একটি ভবন হতে পাশের দোতলা একটি ভবনে একটি ইট পড়ে একজন আহত হন।

জানা যায়, বারিধারা এফ ব্লকের ৫ নম্বর রোডের একটি বাড়িতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে বারিধারা ফায়ার স্টেশনের দু’টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। আগুন নেভাতে কাজ শুরু করে। তবে ভূমিকম্পের জন্য আগুন লেগেছে কি-না, তা নিশ্চিত নয় ফায়ার সার্ভিস।

পুরান ঢাকার স্বামীবাগে ৮ তলার একটি ভবন অন্য একটি ভবনে হেলে পড়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

কলাবাগানের একটি সাততলা ভবন হেলে পড়ার খবর পেয়ে মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন হতে একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভবন ঠিক রয়েছে। লোকজন আতঙ্কিত হয়ে ফায়ার সার্ভিসে ফোন করে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় যে, এ ছাড়াও মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় একটি বাসা-বাড়িতে আগুন লাগে। গজারিয়া ফায়ার স্টেশন হতে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গেছে।

উল্লেখ্য, আজ (শুক্রবার) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এই ভূমিকম্প হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির তীব্রতা ছিল ৫ দশমিক ৭। এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর মাধবদী। ভূমিকম্পটিকে মাঝারি মাত্রার বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

জাতীয়

উৎপত্তিস্থল দোহার: রাজধানীতে ভূমিকম্পে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি

