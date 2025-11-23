দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ইকোসিস্টেম নিয়ে গবেষণার এক নতুন উদ্যোগ নিলো ব্রিটিশ কাউন্সিল

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আগামী ডিসেম্বরে দেশের চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে প্রথমবারের মতো একটি ম্যাপিং রিপোর্ট (মানচিত্রায়ণ প্রতিবেদন) প্রকাশ করতে যাচ্ছে ব্রিটিশ কাউন্সিল।
ব্রিটিশ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে এই গবেষণা বাস্তবায়ন করছে ঢাকা ডকল্যাব। গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের কাঠামো ও সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে একটি বিস্তৃত রোডম্যাপ প্রদান করা হবে; যা চলচ্চিত্র খাতের নীতিমালা, এই সংক্রান্ত বিনিয়োগ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। চূড়ান্ত রিপোর্টে জাতীয় পর্যায়ে একটি ম্যাপিং (মানচিত্রায়ণ), নীতি-পর্যালোচনা এবং অংশীজনদের জন্য করণীয় বিভিন্ন সুপারিশ থাকবে।
ব্রিটিশ কাউন্সিল গবেষণা উদ্যোগটি এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে একটি উন্মুক্ত আহ্বানের মাধ্যমে শুরু করে। এর উদ্দেশ্য মূলত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র খাত সম্পর্কে নতুন বোঝাপড়া তৈরির মাধ্যমে দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ইকোসিস্টেমের ম্যাপিং করা। চলচ্চিত্র শিল্পের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে প্রধান গবেষক ড. ইমরান ফিরদাউসের নেতৃত্বে ঢাকা ডকল্যাবের গবেষক দলটি প্রযোজক, স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতা, সিনেমা হল মালিক থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী সহ দেশের বিভিন্ন চলচিত্র পেশাজীবীদের নিয়ে দেশব্যাপী বিস্তৃত জরিপ পরিচালনা করে এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে। বর্তমানে এই গবেষণা দলটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প সংক্রান্ত বিদ্যমান নানা নীতিমালা পর্যালোচনা করছে। চূড়ান্ত রিপোর্টে একটি বিস্তারিত ইকোসিস্টেম মানচিত্র, নীতি-পর্যালোচনা এবং অংশীজনদের জন্য করণীয় বিভিন্ন সুপারিশ থাকবে। আগামী ডিসেম্বরে একটি আনুষ্ঠানিক আয়োজনের মাধ্যমে এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হবে; সেই সাথে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত চলচ্চিত্র নির্মাতা, নীতি-নির্ধারক এবং বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। গবেষণা কার্যক্রমটি ব্রিটিশ কাউন্সিলের ক্রিয়েটিভ ইকোনমি তথা সৃজনশীল অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নৈতিক এবং জলবায়ু-সচেতন উদ্যোগ নিশ্চিত করতে যে বৃহত্তর প্রতিশ্রুতি এবং আগ্রহ রয়েছে; তারই একটি অংশ।
উদ্যোগটির প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডেপুটি ডিরেক্টর মারিয়া রেহমান বলেন, ’বাংলাদেশের চলচ্চিত্র খাত সংক্রান্ত নীতি পর্যালোচনার মাধ্যমে কীভাবে এই খাতের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যেতে পারে সে লক্ষ্যে কৃত এই গবেষণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সুসংহত করা ও বিভিন্ন সৃজনশীল খাতে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির যে লক্ষ্য নিয়ে বৃটিশ কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে, এই গবেষণাটি সে প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। পাশাপাশি, এই উদ্যোগ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সৃজনশীল শিল্পের অবদানকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করবে। দক্ষিণ এশিয়ার সৃজনশীলতাকে ঘিরে যেহেতু বর্তমানে বৈশ্বিক আগ্রহ বাড়ছে, তাই এই গবেষণাটি নীতি-নির্ধারকদের হাতে একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা তুলে দিবে, যা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে সাংস্কৃতিক বিকাশের পাশাপাশি টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সহযোগী খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করবে।’
ঢাকা ডকল্যাবের পরিচালক তারেক আহমেদ এই গবেষণার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, ’বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বর্তমানে একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যে কারণে এই গবেষণাকর্মটি অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি উদ্যোগ বলে আমি মনে করি। আমরা আশা করছি, এই ম্যাপিং বিস্তৃত আকারের হবে, যা স্মার্ট নীতি গ্রহণ এবং উদ্দেশ্যমূলক বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় এবং প্রমাণভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করবে। এটি টেকসইভিত্তিক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে এই শিল্পক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট সকল পেশাজীবী উপকৃত হবে।’
প্রধান গবেষক ড. ইমরান ফিরদাউস গবেষণা ফলাফলের ব্যাপ্তি নিয়ে বলেছেন, ‘পুরো বাংলাদেশ জুড়েই চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে আমরা বিপুল পরিমাণ প্রতিভা, উচ্চাকাংক্ষা এবং সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছি। এই ক্ষেত্রটির বর্তমান পরিস্থিতির বিশদ বর্ণনা ছাড়াও এই গবেষণা মূলত ব্যবহারিক এবং প্রমাণভিত্তিক পদক্ষেপ তুলে ধরবে, যা চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং নীতি-নির্ধারকদের সৃজনশীল ও আর্থিক সাফল্য অর্জনে সহায়তা করবে। এছাড়াও, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই গবেষণা চলচ্চিত্র শিল্পে লৈঙ্গিক সমতা এবং খাতটির টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলোকেও গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিয়েছে।”
খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org