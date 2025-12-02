The Dhaka Times
বিনোদন

এক যুগ পর চলচ্চিত্রে ফিরেই আইটেম গানে নাচলেন পলি

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ‘দেনা পাওনা’ শিরোনামে নতুন একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে যাচ্ছেন পরিচালক সাদেক সিদ্দিকী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মিত হচ্ছে এই সিনেমাটি।

এক যুগ পর চলচ্চিত্রে ফিরেই আইটেম গানে নাচলেন পলি 1

সরকারি অনুদানে নির্মিত এই সিনেমার মাধ্যমে দীর্ঘ ১২ বছর অর্থাৎ এক যুগ পর আবারও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন আলোচিত নায়িকা পলি।

গত ২৬ নভেম্বর এফডিসিতে করা হয় সরকারি অনুদানের এই চলচ্চিত্রের একটি গানের শুটিং। এর সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন শেখ সাদী খান। এফডিসির ৮ নম্বর ফ্লোরে আইটেম গানের এই দৃশ্যায়ন করেন কোরিওগ্রাফার ইউসুফ খান।

এটি মূলত সিনেমাতে আইটেম গান হিসেবেই ব্যবহৃত হবে। এতে পলির সঙ্গে দেখা যাবে মঞ্চ, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র অভিনেতা মাহমুদুল ইসলাম মিঠুকে (বড়দা মিঠু)।

দীর্ঘ বিরতির পর চলচ্চিত্রে আবারও ফেরা সম্পর্কে পলি বলেন, ‌দীর্ঘ ১২ বছর পর আবার শুটিংয়ে অংশ নিচ্ছি। এই গানটির শুটিং দিয়ে আমার থার্ড ইনিংস শুরু হচ্ছে। আগেও অনেক সিনেমার অফারও পেয়েছিলাম, তবে তখন ব্যাটে-বলে মিলছিলও না। সংসার এবং ব্যবসা নিয়ে ব্যস্তই ছিলাম। এখন ভাবলাম- বছরে দুই-একটি চলচ্চিত্র করা যেতেই পারে। তাই আবারও শুরু করলাম।

নিজস্ব স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তিনি আরও বলেন, ‘পলি মানেই হলো চমক। এই গানটিও হবে নতুন এক চমক। সিনেমাপ্রেমীরা নিশ্চয়ই পছন্দও করবেন।

২০০৩ সালের কথা। মোহাম্মদ হোসেন পরিচালিত ‘ফায়ার’ চলচ্চিত্রে নায়ক মান্নার বিপরীতে অভিনয়ের মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে পলির। তার অভিনীত সর্বশেষ চলচ্চিত্রটি ছিল রাজু চৌধুরী ‘এক নম্বর আসামী’। এই সিনেমাটি ২০১২ সালে মুক্তি পায়।

১৩ বছরের ক্যারিয়ারে প্রায় ১১৩টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন পলি। মান্না, শাকিব খান, রুবেল, আমিন খান, অমিত হাসান, আলেকজান্ডার বো, মেহেদীসহ ঢালিউডের প্রায় সব জনপ্রিয় নায়কের বিপরীতেই কাজ করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, বর্তমানে পলি রাজধানী ঢাকার গুলশানে বসবাস করেন। চার সন্তানের জননী পলি পরিচালনা করছেন একটি বুটিক হাউস। তার স্বামী পেশায় একজন ব্যবসায়ী।

