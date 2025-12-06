The Dhaka Times
লেডি গাগা তার জীবনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করলেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা লেডি গাগা তার ক্যারিয়ারের শীর্ষ মুহূর্তে মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে লড়াইয়ের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, থেরাপি, তার প্রিয়জন ও চিকিৎসা সহায়তা তাকে সবচেয়ে কঠিন সময়গুলোতে সাহায্য করেছে।

লেডি গাগা তার জীবনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করলেন 1

৩৯ বছর বয়সি এই গায়িকার আসল নাম স্টেফানি জার্মানোটা। তবে লেডি গাগা নামে সমধিক পরিচিত এই গায়িকা জানালেন, তিনি এমন এক সময়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন যখন মানসিক স্থিতিশীলতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছিলেন। সে কারণে তিনি তার মেয়হেম বল বিশ্ব ট্যু’র বাতিল করতে বাধ্য হন।

তিনি আরও বলেন, ‘একদিন আমার বোন বললো, ‘আমি আমার বোনকে দেখতে পাচ্ছি না।’ আমি তখনই ট্যু’র বাতিল করেছিলাম।’

গাগা আরও উল্লেখ করেছেন যে, এমন সময়ও এসেছে যে, যখন তিনি ভাবতেন হয়তো তিনি আর সুস্থ হতে পারবেন না। ‘একদিন আমাকে মানসিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিলো। আমি একেবারেই ভেঙে পড়েছিলাম। তখন কিছুই করতে পারছিলাম না… এটি সত্যিই এক ভয়ঙ্কর ছিল। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে, আমি জীবিত আছি’।

তিনি থেরাপি ও তার বাগদত্তার সহায়তার গুরুত্বারোপ করেছেন, যা তাকে মানসিক চাপ মোকাবিলা করতে ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে পেতে সাহায্যও করেছে।

খোলাখুলিভাবেই গাগা জানান, তার সর্বকালের বড় কাজ ‘এ স্টার ইজ বর্ন’ সিনেমার সময় তিনি লিথিয়াম গ্রহণ করতেন। তিনি জানান, ‘আমি বড় পোশাকে, উচ্চ মাত্রার সঙ্গীতের সঙ্গে ফ্যানদের সামনে থাকি ও ৯০ সেকেন্ডের জন্য নিজেকে প্যানিক অ্যাটাক থেকে বাঁচাতেও চেষ্টা করি’।

লেডি গাগার এই প্রকাশ্যে স্বীকৃতি তার মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

