The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

চিত্র-বিচিত্র

ফরাসি মহিলা ও তার ঘুমন্ত বিড়ালের কারণে জরিমানা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ এমন খবর শুনলে সত্যিই আজব মনে হয় কিন্তু বাস্তবে তাই ঘটেছে। ফ্রান্সের হ্যারাউল (Hérault) অঞ্চলে একটি বিড়ালের নিয়মিত প্রতিবেশীর বাড়িতে চারণের কারণে এক মহিলাকে প্রায় €1,250 জরিমানা করা হয়েছে।

ফরাসি মহিলা ও তার ঘুমন্ত বিড়ালের কারণে জরিমানা 1

বিষয়টি এমন- বিড়াল ‘রেমি’ নামে, নিয়মিত প্রতিবেশীর প্রোপার্টিতে ঢুকছে, পাউরুপ আঁকছে, ময়লা করছে এমন অভিযোগ ওঠে। প্রতিবেশী পারস্য করেছেন ও আদালত তার পক্ষে রায় দিয়েছে।

এখানে আজবতা শুধু জরিমানায় নয়- জনসাধারণের জন্যও বিষয়টি চিন্তার। একটি পোষা জীব এখানে ‘স্বাধীনতা’ খুঁজে নিয়েছে, কিন্তু সেই স্বাধীনতা তার মালিককে বিপদে ফেলেছে! আইনের নিয়তে নেমেছে এমন ছোট-খাটো বিষয় যা সাধারণ ভাষায় বিচার হয় না। সূত্র: Oddity Central

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

জানেন কি?

তুরস্কে বিড়াল পেল নাগরিকত্বের স্বীকৃতি!

যেভাবে আপনি ঘরের পৌষ্য ছোট্ট বিড়ালটির যত্ন নেবেন

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
চিত্র-বিচিত্র

বিশাল মাছ চুরি! ধরা পড়তেই ‘চুরির জিনিস’ ছেড়ে লেজ গুটিয়ে পালালো বিড়াল! [ভিডিও]

চিত্র-বিচিত্র

হাত ছেড়ে চলন্ত বাইকে দাঁড়িয়ে কায়দাবাজি তরুণীর: ২০ হাজার জরিমানা!

চিত্র-বিচিত্র

বন্ধুকে ‘মারার’ শাস্তি স্বরূপ বালককে আঁচড়ে-কামড়ে, কাঁদিয়ে ছাড়লো এক বিড়াল!

চিত্র-বিচিত্র

এক হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে ফিরে এলো হারানো বিড়াল!

চিত্র-বিচিত্র

বিড়ালকে দেওয়া হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি!

চিত্র-বিচিত্র

টেইলর সুইফটের পোষা বিড়ালের দাম শুনলে আপনিও অবাক হবেন!

Loading...
More Stories

চিন্তা করেই লেখা যাচ্ছে কম্পিউটারে শব্দ!

কানাডায় বরফের নিচে আয়োজন হলো পার্টি!

যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রির জন্য ‘মেঘে ভাসমান’ বাড়ি!

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali