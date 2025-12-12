The Dhaka Times
ফরাসি যুবক তার জামাকাপড়-জ্যাকেটকে বিজ্ঞাপনের বোর্ডে পরিণত করলো

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ একটি আজব ও সৃজনশীল সংবাদ- ফ্রান্সের একটি যুবক, Dagobert Renouf, তার নিজস্ব বিয়ের খরচ মেটাতে সিদ্ধান্ত নেন- তার স্যুট জ্যাকেট-কে বিজ্ঞাপনের স্পেস বানিয়ে।

ফরাসি যুবক তার জামাকাপড়-জ্যাকেটকে বিজ্ঞাপনের বোর্ডে পরিণত করলো 1

তিনি ২৬টি স্টার্ট-আপ কোম্পানিকে তার স্যুটে বিজ্ঞাপন দেয়ার জায়গা দিয়েছেন, এবং তাতে বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

খরচ মেটাতে হবে, অর্থ নেই- কিন্তু উদ্যোগ নেই এখানে হাঁটা। সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠানে পোশাকের সৌন্দর্য বা সামাজিক মর্যাদা প্রথম ধাপ হয়। এখানে সেই ধাপ পেছনে পড়ে গেছে, বিজ্ঞাপনের ফ্রেমে প্রবেশ করেছে।

এই সংবাদ আমাদের এক ধরনের আজব চিন্তা দেয়- পোশাক আজ শুধু পোশাক নয়, এক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হতে পারে। মানুষের উপহাস-হাসি, সামাজিক মাপ-দণ্ড সবকিছুই এখানে রয়েছে।

আপনি এই সংবাদটি “বিয়ের পোশাক, কিন্তু বডি বিলবোর্ড” এমন শিরোনামে লিখতে পারেন। মানুষের সৃজনশীলতা কখনও কখনও হাস্যকরও হয়, আজবও হয়- কিন্তু তা সময়ের সঙ্গে কথা বলে। সূত্র: Oddity Central

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

